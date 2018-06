Τι κάνει δύσκολο στην εκτέλεσή του ένα τραγούδι; Γιατί κάποιες επιτυχίες συνήθως χάνουν πολλά από την αρχική αίγλη τους, όταν επιχειρεί να τα τραγουδήσει κάποιος άλλος ερμηνευτής; Γιατί κάποια τραγούδια είναι απλώς ακατόρθωτο να τα ερμηνεύσει μία μέση, αλλά σωστή φωνή, ενώ ακούγονται τόσο απλά;

Ο ρυθμός, οι υψηλές οκτάβες, οι πολλοί στίχοι, η ταχύτητα είναι κάποιοι από τους παράγοντες που ενισχύουν τον βαθμό δυσκολίας στην ερμηνεία ενός τραγουδιού. Τραγουδίστριες όπως η Μαράια Κάρει, η Σελίν Ντιόν, η Μίνι Ρίπερτον, η Γουίτνεϊ Χιούστον, λόγω του εύρους της φωνής τους, όποια επιτυχία κι αν ερμήνευσαν τη σφράγισαν: δύσκολα κάποια άλλη γυναίκα έφτανε τις νότες τους, με αποτέλεσμα αρκετές μέτριες προσπάθειες και άπειρες αποτυχίες.

Κατά τον ίδιο τρόπο, αντρικές φωνές όπως αυτές του Φρέντι Μέρκιουρι των "Queen" ή του Στίβεν Τάιλερ των "Aerosmith" δύσκολα προσεγγίζονται, παρά μόνο από ερμηνευτές από τους κύκλους της κλασικής μουσικής, μια απόδειξη για το πού συναντιέται η ροκ με την όπερα... Ποια είναι, ωστόσο, η δεκάδα των πιο δύσκολων τραγουδιών όλων των εποχών που μπορεί κάποιος να τραγουδήσει, χωρίς να εκτεθεί (ανεπανόρθωτα);

Ρίξτε μια ματιά στη λίστα και σίγουρα θα συμφωνήσετε. Και φυσικά μπορείτε να προσθέσετε και τα δικά σας "δύσκολα", αλλά αγαπημένα.

1. I Will Always Love You - Whitney Houston

2. Lovin' you - Minnie Riperton

3. Emotions - Mariah Carey

4. Bohemian Rhapsody - Queen

5. All by myself - Celine Dion

6. And I Am Telling You, I'm not Going - Jennifer Holliday

7. I Believe in a thing called love - Darkness

8. Dream On - Aerosmith

9. Unchained Melody - The Righteous Brothers

10. Wuthering Hights - Kate Bush