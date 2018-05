O διάσημος οίκος μόδας Balenciaga διεκδικεί το βραβείο για το πιο αλλόκοτο και αμφιλεγόμενο μπλουζάκι το οποίο προτείνει ως μέρος της επόμενης συλλογής του.

H ονομασία του είναι "T-Shirt Shirt" και αν κάποιος θελήσει να κυκλοφορήσει φορώντας ένα μπλουζάκι με ένα πουκάμισο να κρέμεται στο μπροστινό του μέρος, τότε θα πρέπει να πληρώσει μια περιουσία: η τιμή στο καρτελάκι αναγράφει 1290 δολάρια.

Η τιμή, το σχέδιο, το γεγονός πως ο Βalenciaga προκαλεί εδώ και καιρό λανσάροντας σχέδια που παραδοσιακά θα χαρακτηρίζονταν άσχημα... όλα αυτά έχουν προκαλέσει ντελίριο στο Twitter.

Aν και ο Demna Gvasalia, ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου, μάλλον δεν ενδιαφέρεται για τα σχόλια μας και έχει δηλώσει πως απολαμβάνει να μαθαίνει ότι ο κόσμος βρίσκει άσχημα τα ρούχα του, το Twitter έχει εμπνευστεί από τη μόδα.

While everyone’s been freaking out about the Balenciaga double shirt, Vetements was doing some dirty work behind our backs pic.twitter.com/knzn6XTVZt — Natalie Goldfarb (@NatalieGoldfarb) May 28, 2018

So this is an actual product on the Balenciaga website, it costs $1,490 ... pic.twitter.com/A7bqo9b0Z3 — IGZ (@igzrap) May 28, 2018

People Are Confused By Balenciaga's Expensive Shirt That Has Another Shirt Stuck To It https://t.co/sK5PF8cIvn — Hamza Bashir Ahmad (@Hamza__Bashir) May 29, 2018

While everyone’s been freaking out about the Balenciaga double shirt, Vetements was doing some dirty work behind our backs pic.twitter.com/knzn6XTVZt — Natalie Goldfarb (@NatalieGoldfarb) May 28, 2018