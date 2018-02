Ακολουθεί ένα μικρό spoiler...

Στην τρίτη και τελευταία ταινία της σειράς «Fifty Shades» υπάρχει μια ερωτική σκηνή όπου ο Κρίστιαν «λερώνει» με παγωτό στην Άνα, για την ακρίβεια η Άνα τρώει παγωτό, ο Κρίστιαν παίρνει μια κουταλιά, την κατευθύνει προς το αιδοίο της και την ρίχνει εκεί. Και μετά της κάνει στοματικό έρωτα.

Στη σκηνή ο Τζέιμς Ντόρναν ξεκινά να ερωτοτροπεί με την Ντακότα Τζόνσον, που κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας και τρώει βαριεστημένα και μελαγχολικά ένα παγωτό Ben & Jerry's. Ο Κρίστιαν την πλησιάζει, της ζητά να φάει παγωτό κι εκείνη του ρίχνει μια κουταλιά πάνω στο στήθος.

Η συνέχεια της σκηνής, που περιλαμβάνεται σε ένα από τα επίσημα trailer, είναι αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα:

Αν και πολλές σκηνές της κινηματογραφικής τριλογίας, έχουν διχάσει κατά καιρούς για το κατά πόσο είναι εφικτές και πόσο επικίνδυνες μπορεί να αποβούν, η συγκεκριμένη στο «Fifty Shades Freed» με το παγωτό προκάλεσε έντονο προβληματισμό και το περιοδικό Vulture αποφάσισε να ρωτήσει γυναικολόγο για να (μας) λύσει την απορία.

«Βασικά αυτό [σ.σ. το παγωτό στο αιδοίο] δεν έχει αποτελέσει ποτέ αντικείμενο επιστημονικής μελέτης. Αλλά γενικά, δεν βάζουμε φαγητό στον κόλπο. Θεωρητικά, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να καταστρέψει την χλωρίδα και να προκαλέσει μόλυνση. Είναι ζάχαρη και γάλα, πράγματα που δεν πάνε με το αιδοίο. Μπορείς να το πάθεις όμως με μόνο μια φορά; Άγνωστο. Η απάντηση είναι: Δεν ξέρω, αλλά γενικά θα έλεγα μην βάζετε φαγητό στον κόλπο κάποιου», λέει η Lauren Streicher, γυναικολόγος στο Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine and Menopause και συγγραφέας του «RX: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever».

Σχετικά με το αν υπάρχει κάποια τροφή «ασφαλής» για τέτοιες δραστηριότητες, απαντά καταφατικά, αρκεί να μην είναι κάτι που θα επηρεάσει το Ph του κόλπου. «Για παράδειγμα μια μπανάνα που δεν είναι ξεφλουδισμένη θα μπορούσε να είναι δυνητικά ασφαλής. Ένα αγγούρι το ίδιο, αρκεί να μην σπάσει ή προκαλέσει γδάρσιμο. Υπάρχουν εμπεριστατωμένες επιστημονικές έρευνες για το αν κάνει να βάζεις φαγητό μέσα σου», λέει η Lauren Streicher.

Επίσης εξηγεί πως το παγωτό στα γεννητικά όργανα δεν επηρεάζει όσους έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, αφού δεν συνδέεται με το γαστρεντερικό σύστημα.

Τέλος, για όσους θεατές νόμισαν στην αρχή πως ο Κρίστιαν βάζει το κουτάλι μέσα στον κόλπο της Άνα, κάτι που δεν ισχύει, προειδοποιεί πως γενικά τα μαχαιροπίρουνα δεν ενδείκνυνται στην σεξουαλικά πράξη. «Μαχαίρια και πιρούνια εννοείται πως είναι κατακριτέα. Βέβαια το κουτάλι διαφέρει λίγο. Αν , για παράδειγμα, ένας γυναικολόγος βάλει ένα κουτάλι μέσα στον κόλπο, είναι εντάξει, επειδή ξέρουμε πώς να το κάνουμε χωρίς να προκαλέσουμε τραυματισμό. Γενικά όμως, θα έλεγα πως η γυναικολογική κοινότητα αποδοκιμάζει τα μαχαιροπίρουνα.», καταλήγει η Lauren Streicher.