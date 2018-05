Τις καρδιές χιλιάδων ανθρώπων κατάφερε να αγγίξει η αφοσίωση ενός σκύλου στην Κίνα, που κάθε μέρα περιμένει υπομονετικά για 12 ώρες έξω από έναν σταθμό του μετρό μέχρι να επιστρέφει ο ιδιοκτήτης του από τη δουλειά.

Το βίντεο του 15 ετών Xiongxiong, που στα κινεζικά σημαίνει «αρκούδα», τραβήχτηκε έξω από τον σταθμό Liziba και κυκλοφόρησε αρχικά στα social media της Κίνας, αλλά έκτοτε έχει αναπαραχθεί από δεκάδες μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

Οι ντόπιοι που γνωρίζουν τον Xiongxiong και τον ιδιοκτήτη του λένε πως ο σκύλος συμπεριφέρεται άψογα όσες ώρες παραμένει εκεί, παρόλο που δεν φορά κολάρο ούτε λουρί.

Ο σκύλος εμφανίζεται κάθε μέρα στο σταθμό γύρω στις 7 το πρωί, όταν φεύγει για τη δουλειά ο ιδιοκτήτης του, τον οποίο περιμένει υπομονετικά για περίπου 12 ώρες έξω από την έξοδο Β. «Απλώς περιμένει. Και μόλις βλέπει τον ιδιοκτήτη του, χαίρεται τόσο πολύ, κατενθουσιάζεται», σχολίασε ένας κάτοικος της περιοχής.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε και έκανε διάσημο τον Xiongxiong, που πολλοί αποκαλούν «σύγχρονο Χάτσικο», δείχνει τον σκύλο να περιμένει έξω από το σταθμό και την ίδια στιγμή να τον πλησιάζουν διάφοροι άγνωστοι για να τον χαϊδέψουν, χωρίς ωστόσο να αντιδρά. Επίσης δεν τρώει τίποτα από όσα του δίνουν ούτε ανταποκρίνεται όταν φωνάζουν το όνομά του.

Η απαθής συμπεριφορά όμως αλλάζει ριζικά όταν βλέπει τον ιδιοκτήτη του να βγαίνει από το σταθμό, οπότε και αρχίζει να κουνά ενθουσιασμένος την ουρά του και χοροπηδά γύρω του.

«Έχω τον Xiongxiong εδώ και 7-8 χρόνια. Από τότε που τον έχω, πάντα με περιμένει καθημερινά. Χαίρεται κάθε φορά που με βλέπει, οπότε χαίρομαι κι εγώ με αυτό. Ο Xiongxiong καταφέρνει πάντα να με κάνει να νιώθω λιγότερο κουρασμένος από τη δουλειά. Ελπίζω αυτή η σχέση να κρατήσει αλλά ειλικρινά δεν έχω ιδέα πόσο ακόμη θα αντέξει να το κάνει αυτό», λέει ο Chen, ιδιοκτήτης του σκύλου.

Xiongxiong, a 15-year-old dog, is waiting outside the railway station every day for its master. (Source: Pearvideo) pic.twitter.com/XcOb0RKyyZ