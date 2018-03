Παίξαμε στη LIFO το Far Cry 5 και η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

O Dan Hay είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Ubisoft Montreal, της εταιρείας που υπογράφει ένα από τα πολυαναμενόμενα βιντεοπαιχνίδια του 2018, το Far Cry 5. Ξεκίνησε την καριέρα του σε τηλεοπτικά κανάλια αλλά σύντομα πέρασε στη βιομηχανία των παιχνιδιών και επί 18 χρόνια εργάστηκε ως δημιουργός μοντέλων, σχεδιαστής κινουμένων σχεδίων, παραγωγός και σκηνοθέτης σε μια σειρά από εμπορικούς τίτλους ταινιών και παιχνιδιών (Far Cry Primal, Far Cry 4, Far Cry 3, Wolverine, X-Men Legends 2: Age of Apocalypse).

Ενώ o Hay έχει συχνά αναφέρει ότι μια καλή δίαιτα από κόμικς τον βοήθησε να κρατηθεί γερά στη βιομηχανία του θεάματος, σήμερα θυμάται ότι μια διαφημιστική πινακίδα που είχε δει πιτσιρικάς στη δεκαετία του '80, όταν ο φόβος των πυρηνικών είχε σκεπάσει ολόκληρο τον πλανήτη, ήταν αυτή που τον οδήγησε στην κεντρική ιδέα του Far Cry 5. Εκείνη η πινακίδα έγραφε «Το τέλος πλησιάζει».

Το Far Cry 5 είναι πολύ εντυπωσιακό, τολμηρό, αν και συχνά αμφιλεγόμενο παιχνίδι, όπως το κήρυγμα του ταραγμένου ιεροκήρυκα που προσπαθεί να προσηλυτίσει – ακόμη και με βίαιο τρόπο – τους φιλήσυχους κατοίκους της κομητείας. Απαιτεί αφοσίωση, όχι μόνο για να τα βγάλεις πέρα σε όλες τις αποστολές, αλλά για να μπορέσεις να αφομοιώσεις το μεγαλείο της μηχανικής του.

O Dan Hay είναι ο creative director της Ubisoft Montreal και ο δημιουργός της επιτυχημένης σειράς παιχνιδιών Far Cry.

Σύμφωνα με τον Hay, η αληθινή ζωή είναι γεμάτη από παραδείγματα ανθρώπων που πίστεψαν αυτήν την αλήθεια. Κάποιοι από αυτούς την εκμεταλλεύτηκαν, άλλοι για το χρήμα, αλλά οι περισσότεροι για τη δύναμη. ». Ίσως, γι' αυτό το Far Cry 5 έχει τον πιο αμφιλεγόμενο "κακό" ήρωα της σειράς, τον Joseph Seed που γράφει ένα τολμηρό σενάριο καταστροφής στα βάθη της αμερικανικής υπαίθρου.

Το Far Cry 5 είναι μια φανταστική ιστορία, αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να είναι ένα σύγχρονο ρεαλιστικό καταστροφικό σενάριο. Βίαιο, ακραίο, τρομακτικό, λανθασμένο, αλλά αναπόφευκτο. Κρύβει πάρα πολλές αλήθειες για την πραγματικότητα του σημερινού κόσμου, και ακόμη περισσότερες δοκιμασίες για να καταφέρεις να την αντιμετωπίσεις. Οι τρεις πρώτες ώρες που αφιέρωσα στο παιχνίδι έδειξαν ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα στον κόσμο του, ακριβώς όπως δεν θα ήταν και στον αληθινό, εάν έπρεπε να τα βάλεις με ένα κύμα φανατικών που θεωρούν ότι «η πίστη, η ελευθερία και τα όπλα» τους δίνουν το δικαίωμα στην απόλυτη εξουσία.

Το σκηνικό στο οποίο θα βρεθείς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία παρόμοια κινηματογραφική εμπειρία. Είναι σαν να ζεις έναν τρομακτικά ρεαλιστικό εφιάλτη, με τις κατάλληλες πινελιές και υπερβολές για να γίνει πιο διασκεδαστικός.

Σουρουπώνει και πετάμε με ελικόπτερο πάνω από την εξοχική Μοντάνα. Είμαι ένας «ψάρακας» ομοσπονδιακός πράκτορας που ακούω το σερίφη του Hope County να αφηγείται στον αρχηγό της ομάδας μου την ιστορία του Joseph Seed. Ο Seed, είναι ένας θρησκευτικός ηγέτης, ο οποίος δημιούργησε μια ένοπλη ομάδα που απλώνει το φόβο σε όλη την αγροτική κοινότητα του Hope County. Πιστεύει ότι είναι ο εκλεκτός που θα σώσει τους ανθρώπους από την τελική κατάρρευση. Και πιστεύει ότι όλοι μας πρέπει να δοκιμαστούμε για την τελική μάχη.

Το ελικόπτερο προσγειώνεται στην Eden's Gate, την μικρή αυτόνομη κοινότητα που ελέγχει ο Seed, με τα αδέρφια και τους πιστούς του. Προχωράω πίσω από τον πράκτορα, ο οποίος παρά τις ανησυχίες του σερίφη επιμένει να συλλάβει τον Seed. Οι ένοπλοι φρουροί της κοινότητας φυσικά μάς βρίζουν, φτύνουν στο δρόμο μας, περιμένουν την πρώτη ύποπτη κίνηση για να φυτέψουν μια σφαίρα στο κεφάλι μας.

Μπαίνουμε στην εκκλησία. Ο Joseph Seed, έχει μαζέψει όλους τους κατοίκους της περιοχής εκεί. Το κήρυγμά του είναι ήρεμο αλλά σαφές «όποιος προδίδει την κοινότητα δεν έχει θέση σ' αυτόν τον κόσμο». Ο αρχηγός μου ζητάει να του περάσω χειροπέδες. Ο Seed απλώνει τα χέρια του, του φοράω τις χειροπέδες, τον παίρνουμε και βγαίνουμε έξω από την εκκλησία.

Η στιγμή της σύλληψης του Joseph Seed, στην κινηματογραφική έναρξη του παιχνιδιού.

Κάπως έτσι ξεκινάει η κολασμένη ιστορία του Far Cry 5. Κάτι πάει λάθος, το ελικόπτερο με τον αιχμάλωτο Seed πέφτει στο δάσος, η αίρεση του Seed βρίσκεται παντού και με κυνηγάει, κι εγώ, ως παίκτης, πρέπει να δραπετεύσω, να περάσω μέσα από μπλόκα, να γλιστρήσω μέσα από φυλάκια για να καταφέρω στο τέλος να οργανώσω μια ομάδα αντίστασης σε μια περιοχή που ελέγχεται από τη φανατισμένη αίρεση του Seed.

Μια νέα λειτουργία, ακόμη και για τους πιστούς οπαδούς της σειράς, είναι ο μηχανισμός που σου επιτρέπει να κάνεις συμμαχίες σε όλη την πορεία του παιχνιδιού. Βασικά, αυτό είναι το κλειδί για να χτίσεις την ομάδα αντίστασης. Το λεγόμενο «For Hire» σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον παίκτη να συμμαχήσει με φίλους, με ζώα ακόμη και με οπλικά συστήματα που δεν τα έχει στην κατοχή του. Πρακτικά, είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει να εντάξουμε συντρόφους και άλλου είδους βοήθειες στην αντιστασιακή ομάδα μας. Κάπως έτσι, ένας σκύλος ή ακόμη και μια διαβητική αρκούδα μπορούν να είναι μια μεγάλη βοήθεια στη δύσκολη αποστολή: ακολουθούν πιστά τις εντολές μας, την πέφτουν στους αντιπάλους και τους ξεπαστρεύουν αθόρυβα.

Η αντίσταση χωρίζεται σε στάδια ανά περιοχή. Όταν ο παίκτης ολοκληρώνει quests ή side quests μαζεύει πόντους και βασικά αποδυναμώνει τον εχθρό. Βέβαια, κάθε δική μας ενίσχυση δυναμώνει και την αντίσταση των εχθρών στο επόμενο στάδιο, με αποτέλεσμα ο ανοιχτός υπαίθριος κόσμος της (φανταστικής) Hope County κομητείας να γίνει κάποια στιγμή ένα αιματοβαμμένο σκηνικό, με τα μικρά αφεντικά της κάθε περιοχής να βγαίνουν από τα κρησφύγετα τους, κάθε φορά και πιο δυνατά.

Στις τρεις ώρες που χαθήκαμε στις αποστολές της επίσημης κόπιας του Far Cry 5 και με βάση όσα είδαμε, το νέο παιχνίδι της Ubisoft μπορεί να ακολουθεί πιστά την gameplay φιλοσοφία των προηγούμενων, εντούτοις παρουσιάζει απίστευτα σημαντικές βελτιώσεις στο σεναριακό του κομμάτι. Η ιστορία του ξετυλίγεται με πρωτοφανή τρόπο: σε αρπάζει από το μπράτσο και σε ρίχνει στην περιπέτεια με ένα κούτσουρο κι ένα φτυάρι.

Το σκηνικό στο οποίο θα βρεθείς δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από καμία παρόμοια κινηματογραφική εμπειρία. Είναι σαν να ζεις έναν τρομακτικά ρεαλιστικό εφιάλτη (με τις κατάλληλες πινελιές και υπερβολές για να γίνει πιο διασκεδαστικός) στον οποίο πρέπει να βρεις τον κατάλληλο τρόπο να επιβιώσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πάντα σκέφτεσαι δύο φορές αν θα την πέσεις κατευθείαν στους «ρέντνεκς» ή εάν θα κάνεις πρώτα ένα γύρο για να τους τη φέρεις από πίσω.

Το Far Cry 5 είναι πολύ εντυπωσιακό, τολμηρό, αν και συχνά αμφιλεγόμενο παιχνίδι, όπως το κήρυγμα του ταραγμένου ιεροκήρυκα που προσπαθεί να προσηλυτίσει – ακόμη και με βίαιο τρόπο – τους φιλήσυχους κατοίκους της κομητείας. Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί αφοσίωση, όχι μόνο για να τα βγάλεις πέρα σε όλες τις αποστολές, αλλά για να μπορέσεις να αφομοιώσεις το μεγαλείο της μηχανικής του και να εξοικειωθείς με όλες τις τεχνικές του. Το οπτικό του επίπεδο είναι τόσο αληθοφανές που νομίζεις ότι ζεις αυτό που βλέπεις, κοντά σε γεγονότα που έρχονται για να αλλάξουν όχι μόνο τη δική σου πορεία, αλλά και όλης της αντίστασης που έχεις καταφέρει να χτίσεις.

Το οπτικό επίπεδο του παιχνιδιού είναι τόσο αληθοφανές που νομίζεις ότι ζεις αυτό που βλέπεις.

Με όλες τις δυνατές συγκινήσεις που υπόσχεται στην εξέλιξη της ιστορίας του, το παιχνίδι αυτό καμαρώνει ήδη στην λίστα με τα καλύτερα παιχνίδια του 2018. Μέχρι το τέλος της χρονιάς θα έχει σίγουρα πολλούς καλούς αντιπάλους, αλλά το επίσημο λανσάρισμά του στις 27 Μαρτίου είμαι σίγουρος ότι θα προσθέσει μερικά εκατομμύρια νέους φίλους στη σειρά. Ένας από αυτούς κι εγώ, που ακόμα προσπαθώ να συνέλθω από τη σύντομη εμπειρία ενός φανταστικού παιχνιδιού και περιμένω την ημέρα κυκλοφορίας του για την πλήρη ανάγνωση της ιστορίας του.

Ευχαριστούμε την CD Media και τον Manab Roy της Ubisoft για τις οδηγίες και την ευκαιρία που μας έδωσαν να δοκιμάσουμε την τελική κόπια του Far Cry 5.

Το πέμπτο κεφάλαιο της σειράς κυκλοφορεί στις 27 Μαρτίου για PS4, Xbox One και PC.