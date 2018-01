Ο Nick Cave και ο Warren Ellis διασκευάζουν το I've Got a Future των Toydrum

Στο καινούριο αυτό βίντεο του Βρετανού κινηματογραφιστή Jack Weatherley, το κομμάτι των Toydrum: I've Got a Future αναδιατυπώνεται μελαγχολικά από τους μακρόχρονους συνεργάτες Nick Cave and Warren Ellis. Το I've Got a Future, με τα φωνητικά του αείμνηστου τραγουδιστή-τραγουδοποιού Gavin Clark, ακούστηκε για πρώτη φορά στο δράμα εποχής This Is England (2006) του Shane Meadows.

Ο Weatherley, ο οποίος λατρεύεται για τις γεμάτες ευαισθησία μικρού μήκους ταινίες του - μεταξύ αυτών και το Pieces που διακρίθηκε στο BFI London Film Festival —μιλάει για την συναισθηματική επίδραση που είχε πάνω του το τραγούδι: «Με συνεπήρε η διασκευή των Nick και Warren. Με συγκίνησε βαθιά. Είναι ένα απ' αυτά τα σπάνια κομμάτια που είναι ταυτόχρονα ενοχλητικά και όμορφα, σα να υπάρχει κάτι - μια παρουσία- εγκλωβισμένη στον πυρήνα του».

