Οι Goldfrapp στο Everything Is Never Enough Το ηλεκτρονικό ντουέτο από το Λονδίνο επιχειρεί μια αισθησιακή απόδραση στα Κανάρια νησιά

Για το έβδομο άλμπουμ τους που έγινε σε συνεργασία με τον παραγωγό των St. Vincent, John Congleton και τον συνθέτη Bobby Krlic, το ασυμβίβαστο ντουέτο των Goldfrapp παίζει με την έννοια της ταυτότητας. Η Alison Goldfrapp βρίσκεται πίσω από το φακό, καταγράφοντας το αλλόκοτο τοπίο της Φουερτεβεντούρα στα Κανάρια Νησιά, «όπου οι άνεμοι δίνουν μορφή στη γη», όπως γράφει και η ίδια. «Τα ηφαιστειογενή και ερημικά τοπία εκφράζουν το ακαθόριστο. Είναι η ζωή και ο θάνατος. Το αρχέγονο και το μυστικιστικό. Είναι η πύλη της ψυχής». ©Nowness