Ένας θησαυρός μυστικών ομορφιάς από την Άπω Ανατολή

Η γνωστή δερματολόγος από το Σαν Φρανσίσκο Dr. Marie Jhin αποκαλύπτει τα ζωτικά συστατικά για μια ολιστική προσέγγιση της υγείας και της ομορφιάς τα οποία αποτελούν έμπνευση για τον φωτογράφο Roberto Greco.

Η Jhin, συγγραφέας του βιβλίου Asian Beauty Secrets: Ancient and Modern Tips from the Far East, ξεκίνησε το πολιτιστικό της ταξίδι στην Άπω Ανατολή για να ανακαλύψει τις δικές της αμερικανο-κορεάτικες ρίζες αλλά και για να κατανοήσει καλύτερα τις διαφορές στις πρακτικές ομορφιάς μεταξύ Ανατολής και Δύσης.

Ανακάλυψε έναν θησαυρό μυστικών ομορφιάς από την Κορέα, την Κίνα και την Ιαπωνία που έχουν τις ρίζες τους στις αρχαίες παραδόσεις και ήταν δοκιμασμένες στον χρόνο.

«Οι Ασιάτισσες είναι ιδιαίτερα επιμελείς και υπομονετικές όταν πρόκειται για το δέρμα τους» εξηγεί, τονίζοντας τη σημασία της προσήλωσης σε φυσικές θεραπείες, όπως τα σπα κα το τάι τσι. Η παραδοσιακή κινεζική ιατρική, για παράδειγμα, πιστεύει πολύ στη θεραπευτική δύναμη των τροφίμων.

Αυτά τα ιστορικά αποδεδειγμένα εργαλεία ομορφιάς απεικονίζονται στον φακό του Greco, σε ένα αχνά φωτισμένο, πλούσιο περιβάλλον που θυμίζει αναγεννησιακούς πίνακες. Εδώ η Dr. Jhin μας αποκαλύπτει μερικά από τα ασιατικά μυστικά για την εσωτερική αρμονία αλλά και την εξωτερική λάμψη.

Κορεάτικο τζίνσενγκ

Η καθημερινή πρόσληψη δίνει φοβερή ενέργεια. Πιείτε το ως ρόφημα με μια κουταλιά μέλι. Αυτό κάνει και η ίδια η Dr. Jhin κάθε πρωί για να καταπολεμήσει την κόπωση που προκαλείται από το άγχος και τη ρύπανση.

«Αποκαθιστά την ενέργεια του σώματος επαναπροσδιορίζοντας το γιν και το γιανγκ και απελευθερώνει τη ροή του τσι που είναι η ζωτική δύναμη της ζωής του σώματος», εξηγεί.

Θεραπευτικοί θάλαμοι

Οι κορεάτικες αίθουσες ατμού αποτοξινώνουν συναισθηματικά και σωματικά. Είναι χτισμένες από πηλό, αλάτι και ορυκτά όπως ο νεφρίτης και απαλλάσσουν το σώμα από τις τοξίνες, ενισχύουν την κυκλοφορία του αίματος, ενεργοποιώντας τον φυσικό ρυθμό του σώματος.





Φύκια και αιθέριο έλαιο καμέλιας

Το εύγευστο μονοπάτι για τα στιλπνά και υγιή μαλλιά στην Ιαπωνία και την Κορέα είναι μια υγιής δόση πλούσιων σε σίδηρο και ψευδάργυρο φυκιών, που χρησιμοποιούνται σε σούπες ή μαγειρεύονται stir-fried.

Τα αποτελέσματα θα είναι ορατά μέσα σε λίγους μήνες. Αν θέλετε, εμπλουτίστε τη συνταγή προσθέτοντας στο φαγητό λάδι γιαπωνέζικης καμέλιας ή βάλτε το απευθείας πάνω στα μαλλιά για επιπλέον δύναμη και λάμψη.

Σούπα από φωλιές χελιδονιών

Για εξαιρετικά ακτινοβόλο δέρμα. Αυτό το πολύ παλιό κινέζικο επιδόρπιο γίνεται από το σάλιο που χρησιμοποιούν τα χελιδόνια για να χτίσουν τη φωλιά τους, που είναι γνωστό ότι βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύει την παραγωγή ελαστίνης και κολλαγόνου στους ανθρώπους.

Το ασυνήθιστο συστατικό μπορεί να βρεθεί σε μαγαζιά με κινέζικα βότανα και σερβίρεται κρύο ή ζεστό με ζάχαρη και κόκκινα τζίτζιφα.

