Με την πρόσβαση σε εφαρμογές που μας συνδέουν άμεσα με εκατομμύρια άλλους χρήστες, ένα μεγάλο μέρος της ημέρας μας δαπανάται συνήθως μπροστά σε μια οθόνη.

Ο Adam Alter, συγγραφέας του «Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked» εξετάζει την άνοδο της εθιστικής τεχνολογίας που οδηγεί στην τεχνολογική εξάρτηση - ειδικά στους εφήβους.