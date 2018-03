Από τη σειρά βίντεο How to Raise a Boy (Πώς να μεγαλώσεις ένα αγόρι) του New York Magazine που επικεντρώνεται σε «επείγοντα» ερωτήματα που αναδύονται στην εποχή του Τραμπ και του #MeToo, νεαρά κορίτσια και αγόρια μοιράζονται τις σκέψεις τους σχετικά με τα στερεότυπα που περιβάλλουν τα φύλα.