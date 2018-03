Ρις Γουίδερσπουν, αυτή η ταλαντούχα γυναίκα

Το κοινό έχει αγαπήσει τη χαρισματική της παρουσία στην κάμερα, την ανάλαφρη προσωπικότητά της και το ακαταμάχητο πνεύμα της.

Από το ευοίωνο ντεμπούτο της στο The Man in the Moon του 1991 έχει παίξει μερικούς πραγματικά υπέροχους χαρακτήρες όπως οι Tracy Flick (Election), Elle Woods (Legally Blonde), Melanie Smooter (Sweet Home Alabama) και Annette Hargrove (Cruel Intentions). Επίσης, έχει ενσαρκώσει χαρισματικές γυναίκες όπως η Cheryl Strayed (Wild) και η June Carter Cash (Walk The Line, όπου κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου).

Η Ρις Γουίδερσπουν έχει ήδη κερδίσει αρκετά βραβεία και υποψηφιότητες, έχει λανσάρει τη δική της σειρά ρούχων και αξεσουάρ, έκανε απίστευτο χιτ με τις τηλεοπτικές σειρές Gone Girl και Big Little Lies και έγινε γνωστή για τη φιλανθρωπία της μέσω διάφορων διεθνών οργανώσεων βοήθειας σε παιδιά.

Έχει γράψει ακόμη και ένα ντουέτο με τον Michael Bublé!

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Ρις, την οποία σύντομα θα δούμε ως κυρία Whatsit στην κινηματογραφική προσαρμογή της Ava DuVernay για το A Wrinkle in Time, είναι μια πραγματική αναγεννησιακή γυναίκα. Και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά προς τα πού θα πάει η καριέρα της!