Η ταινία μικρού μήκους "The Last Man You Meet" ("Ο τελευταίος άνθρωπος που συναντάς") είναι εμπνευσμένη από την σειρά "Six Feet Under" και προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στην επιχείρηση του θανάτου μέσα από την ιστορία του Gregory B Levett, ενός τρίτης γενιάς διευθυντή κηδειών που εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση από τα δέκα του χρόνια.

Ο Levett με οδηγό του την πίστη και την συμπόνια βρίσκει προσωπική ικανοποίηση στο να παρηγορεί τα οικεία πρόσωπα των αποθανόντων.