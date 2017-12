Αν στολίζαμε ανθρώπους αντί για δέντρα (και τους καίγαμε μετά)...

Ένα φιλμ που εκφράζει τέλεια την έντονη πια ρητορική ενάντια στη συνήθεια να στολίζουμε αληθινά δέντρα για τα Χριστούγεννα.

Τι θα συνέβαινε αντί για δέντρα, πουλιόντουσαν άνθρωποι για στολισμό;

Director: Andre Maat

Agency: Khanna\Reidinga Amsterdam

Thanks to all the great people who made this film possible:

Production: B&I

D.O.P.: Coen Stroeve

Editor: Amber Hooijmans

Music: Daniel Keen

Sound Design: Connor Duin

Production: Roche Wong, Lieke Geukers

Art Department: Jolien Wansing & Charlotte van Nielen