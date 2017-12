Γιατί εκατομμύρια παιδιά εγκαταλείπονται να μεγαλώσουν μόνα τους μέσα στην κινεζική ύπαιθρο; Το "Down from the Mountains" καταγράφει τη ζωή τριών παιδιών -το μεγαλύτερο από τα οποία είναι 14 ετών- που ζουν συχνά χωρίς επιτήρηση σε ένα αγρόκτημα στο Liangshan

Ενώ η εκβιομηχάνιση δημιούργησε μια πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη και επέτρεψε την άνοδο μιας νέας μεσαίας τάξης στην Κίνα, η αστικοποίηση άφησε περίπου 9 εκατομμύρια παιδιά μόνα στην ύπαιθρο ή στη φροντίδα συγγενών τους, καθώς οι γονείς τους αδυνατούν να τα μεγαλώσουν οι ίδιοι εφόσον εργάζονται σε πόλεις μακριά από το σπίτι. Το ντοκιμαντέρ "Down from the Mountains" καταγράφει τη ζωή τριών παιδιών- το μεγαλύτερο από τα οποία είναι 14 ετών- που όταν δεν είναι στο σχολείο ζουν συχνά χωρίς επιτήρηση σε ένα αγρόκτημα στο Liangshan, μια αυτόνομη περιοχή για την εθνική μειονότητα των Yi. Οι γονείς τους εργάζονται στη μακρινή πόλη Huizhou, όπου συναρμολογούν ακουστικά για 15 δολάρια την ημέρα, και μόνο η γιαγιά τους, που ζει σε απόσταση 40 λεπτών με τα πόδια, είναι σε θέση να τα επιβλέπει και να βοηθάει με τις γεωργικές εργασίες.