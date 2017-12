Ας το πούμε απλά: αυτός ο σκύλος είναι ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας!

Κόσμος: Γιατί εκατομμύρια παιδιά εγκαταλείπονται να μεγαλώσουν μόνα τους μέσα στην κινεζική ύπαιθρο;

Το "Down from the Mountains" καταγράφει τη ζωή τριών παιδιών -το μεγαλύτερο από τα οποία είναι 14 ετών- που ζουν συχνά χωρίς επιτήρηση σε ένα αγρόκτημα στο Liangshan