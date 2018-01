Ο ηθοποιός -αποκάλυψη του Call me by your name είναι και ωραίος τύπος!

O Timothee Chalamet μπορεί να μην κέρδισε το βραβείο για τον καλύτερο ανδρικό ρόλο στις Χρυσές Σφαίρες για την συμμετοχή του στο Call Me By Your Name αλλά σίγουρα κέρδισε τις εντυπώσεις με την παρουσία του τόσο στην τελετή όσο και στο διαδίκτυο. Στο παραπάνω βίντεο ο χαρισματικός νεαρός ηθοποιός εμφανίζεται στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon και αφηγείται απολαυστικά τις εντυπώσεις του από την μεγάλη βραδιά της τελετής και βεβαίως τη συνάντησή του με τις εντυπωσιακές Αντζελίνα Τζολί και Τζένιφερ Άνιστον.