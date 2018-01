Γιατί το Call Me By Your Name είναι μια ταινία φτιαγμένη από σπουδαία υλικά 5 ταινίες που έχουν μια κοινή σκηνοθετική ή σεναριακή προσέγγιση με το αριστουργηματικό δράμα

Το "Call Me By Your Name", η ιστορία μιας καλοκαιρινής πρώτης αγάπης ενός αδέξιου Ιταλού έφηβου και ενός ξέγνοιαστου Αμερικανού φοιτητή (που υποδύθηκαν οι Timothée Chalamet και Armie Hammer που ήδη είναι υποψήφιοι για Όσκαρ), είναι ένα πανέμορφο, αισθησιακό και οδυνηρά λυπηρό, ποιοτικό δράμα. Έχουμε να σας προτείνουμε πέντε ακόμα ταινίες που ίσως αγαπήσετε το ίδιο είτε γιατί αναφέρονται στο πρώτο ερωτικό σκίρτημα και στον ομοφυλοφιλικό έρωτα, είτε γιατί έχουν την ίδια αισθησιακή σκηνοθετική ματιά. Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να πάρετε μια μικρή γεύση από το καθένα.