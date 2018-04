Πρεμιέρα στο LIFO.gr: Δείτε το νέο clip των Someone Who Isn't Me για το κομμάτι «Stop & Remember»

To «Stop & Remember» είναι το πρώτο από μια σειρά music videos των Someone Who Isn't Me, τα οποία εμπνεύστηκαν και σκηνοθέτησαν Έλληνες και ξένοι σκηνοθέτες.

To κομμάτι που γράφτηκε σε συνεργασία με τη Σtella είναι ένα ονειρικό και άκρως καλοκαιρινό dream pop τραγούδι, ιδανικό soundtrack για τις φετινές θερινές αποδράσεις.

Το music video είναι σε σύλληψη και μοντάζ του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη Αντρέα Ζουπάνου Κρητικού και το super 8 που χρησιμοποιήθηκε είναι αυθεντικό οικογενειακό footage από το προσωπικό του αρχείο.

Info

Someone Who Isn't Me feat. Σtella - Stop & Remember

Music by Marilena Orfanou & Σtella

Lyrics & Vocals by Σtella

Music video concept & edited by Andreas Zoupanos Kritikos

Produced by Someone Who Isn't Me & Σtella

Mixed & Additional Production by NTEIBINT

