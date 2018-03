8 μέρη στην Αθήνα για να απολαύσεις πολύ καλό brunch

Oh Mama

Στα νότια προάστια ένα μαγαζί ειδικεύεται στο brunch και το πάει σε άλλη σε διάσταση.

Στη Γλυφάδα, στην οδό Κύπρου, θα συναντήσεις το Oh Mama, έναν ζεστό χώρο με industrial αισθητική κι έναν όμορφο κήπο που ήρθε να μας διδάξει τι σημαίνει brunch.Καθημερινά από τις 10:00 ως τις 18:00 θα βρεις τις πιο λαχταριστές επιλογές που θα σε κάνουν να κολλήσεις.

Red velvet pancakes με λευκή σοκολάτα και σος αρωματισμένη με Baileys, Truffle Addict με αυγά scrambled, κοτόπουλο, λάδι τρούφας και τυρί παρμεζάνα πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, αλλά και πιο fit επιλογές, όπως το power yogurt bowl με γιαούρτι, βιολογικό μέλι, goji berries, blueberries, acai berries, καρυδόψιχα και κολοκυθόσπορο.

Φυσικά, από το μενού δεν λείπουν τα απολαυστικά μπέργκερ ούτε οι γλυκοί πειρασμοί, όπως το Cheesecake Happiness με κρέμα μασκαρπόνε, μαστίχα και σος λεμονιού ή το «αμαρτωλό» Kinky Snickers με μπισκότο, καραμέλα, φιστίκια και σοκολάτα γάλακτος. Μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις την απίστευτη βάφλα Croque Madame, αλλά και τα εξαιρετικά κοκτέιλ με kinky ονόματα, όπως «Dirty Mind» και «Get Naked».

Πέρα, όμως, από τις πλούσιες και νόστιμες επιλογές για brunch, από τις 18:00 και μετά το μενού του Oh Mama αλλάζει και μας προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία σε πεντανόστιμα πιάτα. Μπέργκερ, λαχταριστές πίτσες, φρέσκες και δροσερές σαλάτες είναι μερικές μόνο από τις επιλογές που σε περιμένουν. Και όλα αυτά με πραγματικά value for money τιμές.

Extra tip: Τα βράδια το Oh Mama γίνεται μπαρ και μας υποδέχεται με διάφορα events και guest DJs.

Oh Mama, Κύπρου 48, Γλυφάδα, 210 8986049, Facebook, Instagram