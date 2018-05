Οι εφηβικές φιλίες που σε καθορίζουν και δεν τελειώνουν ποτέ Τα ανέμελα χρόνια μας και όλα αυτά που ζήσαμε παρέα είναι μέσα μας για πάντα, είναι συνέχεια μαζί μας και με έναν ιδιαίτερο τρόπο μας κάνουν να είμαστε αυτοί που είμαστε

Ακούγαμε Pixies σαν τρελοί και They Might Be Giants και Τρύπες και αμερικανική punk και όλα αυτά που μας βοηθούσαν να νιώθουμε ότι έχουμε έναν δικό μας κόσμο, καλύτερο από τον πραγματικό.