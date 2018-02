Notice (8): getimagesize(): Read error! [APP/plugins/cms/views/helpers/image.php, line 479] Code | Context if (is_readable($cachefile)) { $csize = getimagesize($cachefile); $source = array( "id" => "1334557", "user_id" => "62722", "class" => "News", "foreign_id" => "181276", "filename" => "chr1_1.jpg", "fullpath" => "uploads/News/1802/chr1_1.jpg", "mimetype" => "image/jpeg", "filesize" => "230013", "height" => "700", "width" => "1000", "position" => "0", "text" => "", "field" => "primal", "safe" => "1", "status" => "0", "created" => "2018-02-22 00:49:06", "modified" => "2018-02-22 11:05:35" ) $fullpath = "/var/www/clients/client1/web1/web/app/uploads/News/1802/chr1_1.jpg" $sw = 1000 $sh = 643 $stype = 2 $dw = 168 $dh = 108 $mode = 2 $direct = false $options = array( "salt" => "1334557_", "blur" => false, "quality_png" => 7, "quality_jpeg" => 90, "cachelinks" => null, "watermark" => false, "watermark_image" => "", "watermark_opacity" => 50, "watermark_padding" => 2, "watermark_resize" => false, "watermark_horizontal" => "right", "watermark_vertical" => "bottom", "safe" => true, "dir" => "uploads", "dir_append" => "", "allowed_mime" => array( "image/gif", "image/png", "image/jpeg", "image/pjpeg" ), "allowed_ext" => array( "gif", "png", "jpg", "jpeg" ), "max_size" => 0, "keep_deleted" => false, "overwrite" => false, "naming" => "filename", "naming_if_exists" => "increment", "create_directory" => true, "dir_permissions" => 511, "file_permissions" => 438, "multiple" => false, "required" => false, "captions" => array( "text" => "Λεζάντα" ), "foreign_id" => false, "partition_files" => true, "image_format" => array( "png" => "jpeg", "gif" => "jpeg" ), "image_max_size" => false, "full" => false, "output" => 5 ) $cached = false $hasWatermark = false $sx = 0 $sy = 29 $ow = 1000 $oh = 700 $defaults = array( "salt" => "", "blur" => false, "quality_png" => 7, "quality_jpeg" => 90, "cachelinks" => null, "watermark" => false, "watermark_image" => "", "watermark_opacity" => 50, "watermark_padding" => 2, "watermark_resize" => false, "watermark_horizontal" => "right", "watermark_vertical" => "bottom" ) $result = array( "relpath" => "", "width" => 0, "height" => 0 ) $modeStamp = 2 $derivativeFilename = "chr1_1.jpg" $derivativePath = "icache/168/108/2/1334557_chr1_1.jpg" $relfile = "/icache/168/108/2/1334557_chr1_1.jpg" $cachefile = "/var/www/clients/client1/web1/web/app/webroot/icache/168/108/2/1334557_chr1_1.jpg" getimagesize - [internal], line ?? ImageHelper::_resize() - APP/plugins/cms/views/helpers/image.php, line 479 ImageHelper::resize() - APP/plugins/cms/views/helpers/image.php, line 276 include - APP/views/elements/common/news_popular_slider.ctp, line 36 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 736 View::element() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 397 include - APP/views/elements/common/bottom_widgets_guide.ctp, line 37 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 736 View::element() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 397 include - APP/views/layouts/guide.ctp, line 235 View::_render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 736 View::renderLayout() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 494 View::render() - CORE/cake/libs/view/view.php, line 440 Controller::render() - CORE/cake/libs/controller/controller.php, line 909 NewsController::render_custom() - APP/controllers/news_controller.php, line 723 NewsController::view() - APP/controllers/news_controller.php, line 698 Dispatcher::_invoke() - CORE/cake/dispatcher.php, line 204