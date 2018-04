Souvenirs from Greece: η Ελλάδα δείχνει την όμορφη πλευρά της

It's all, oh so souvenir to me!

Mια εποχή που η οικονομική κρίση έχει φέρει τα πάνω-κάτω, προβάλλοντας τον τουρισμό ως ένα από τα μεγάλα ατού της χώρας, τα σουβενίρ δεν θα μπορούσαν να παραμείνουν οι μαζικές, κακόγουστες, ως επί το πλείστον, εισαγωγές από την Κίνα.

Η νέα γενιά σχεδιαστών έχει ταξιδέψει και σπουδάσει, οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν την πρόσβαση και η σύγχρονη κοινωνικο-πολιτική κατάσταση ενισχύει την ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει Ελλάδα. Το αντικείμενο λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας με τη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα, μακριά από στερεότυπα, με γερές δόσεις χιούμορ και αυτοκριτικής, χωρίς όμως να χάνεται η ιδιαίτερη ελληνική ιδιοσυγκρασία.

Στο μαγαζί μας στο TAF μπορεί κανείς να βρει αντικείμενα όπως η σειρά The Greeks από τη Β612 με ήρωες τον Μικρό Πρίγκιπα ως Le Petit Grec, τον Απόλλωνα σε ρόλο «Fuck Crisis, Lets Dance», το σετ από οκτώ σφηνοπότηρα της ομάδας IRAK που σχηματίζουν τη λέξη ELLADARA, αλλά και τα υφασμάτινα κουκλάκια Τάσος και Γκόλφω από την Busy Bee.

Αγαπάμε πολύ τις δουλειές που έχουν να κάνουν με την παρέμβαση στον δημόσιο χώρο ή την έμπνευση από αυτόν, όπως η σειρά των AH! που αποτυπώνει μέσα από τσάντες, ποδιές μαγειρικής και μαξιλαροθήκες τους αθηναϊκούς εξαερισμούς, οι χιουμοριστικές και άκρως ειρωνικές γραφιστικές παρεμβάσεις σε λογότυπα και λέξεις από τον Χρίστο Κωτσίνη, η σχεδιαστική εφευρετικότητα από τα πλέον ευτελή υλικά του Κώστα Μπίσα αλλά και του Δημοσθένη Σερκετζή και οι γεωμετρικές συνθέσεις στα κοσμήματα της Meet the Cat.

Επίσης, η μοντέρνα προσέγγιση στο φυλαχτό για το «κακό μάτι» από τον Μιχάλη Ευσταθίου (Out of M.E), που δεν είναι άλλο από το μαυρομάτικο φασόλι σε ασημί, ροζ-χρυσό και χρυσό βραχιόλι, κολιέ και σκουλαρίκι, αλλά και οι λιτές μονόχρωμες χρηστικές κούπες του Χρήστου Βλιώρα είναι μάλλον τα πιο εμπορικά μας αντικείμενα.

It's all, oh so souvenir to me!, Νορμανού 5, www.ohsosouvenir.com