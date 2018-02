— Περικλή, έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που η Lady Gaga φόρεσε την τιάρα σου με τις νεκροκεφαλές στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Είναι κάτι που έχεις ξεπεράσει;

Όταν πήγα την τιάρα στο ξενοδοχείο της, το έκανα γιατί πίστευα ότι θα την φορούσε. Πάντα πιστεύω σε αυτό που ο κόσμος θεωρεί άπιαστο και αδύνατο και ακόμα παραπέρα. Οποιαδήποτε και αν είναι τα πιο τρελά όνειρα κάποιου, για μένα αποτελούν μόνο την επιφάνεια όσων είναι δυνατό να συμβούν.

Οπότε, όχι μόνον το έχω ξεπεράσει αλλά έχω κάνει πολλά υπέροχα πράγματα έκτοτε: έχω συνεχίσει τη συνεργασία μου με την Patricia Field, την παγκοσμίου φήμης στυλίστρια του «Sex & the City», η οποία έχει χρησιμοποιήσει κοσμήματά μου στο σίριαλ «Younger», έχουμε κάνει fashion show στο Μαϊάμι, δούλεψα για δύο χρόνια στη Folli Follie ως σχεδιαστής της premium σειράς, έχω κάνει πολλά shows με τον Βασίλη Ζουλια (ή, αλλιώς, my partner in crime) και βρίσκομαι σε μια διαρκή κίνηση.



— Τελικά, είχες την ευκαιρία να τη γνωρίσεις;

Όχι, αλλά το γεγονός ότι πόσταρε την κάρτα μου στο Ιnstagram της μαζί με τα λουλούδια που της έστειλα και το «ευχαριστώ» που μου είπε δημοσίως ήταν αρκετά για να με συγκινήσουν.



— Με τι ασχολείσαι αυτό τον καιρό;

Εκτός από τα κοσμήματά μου, που είναι το πάθος μου, αυτό τον καιρό διαβάζω ανατομία. Μου αρέσει πολύ να μαθαίνω πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα και να βλέπω στο μικροσκόπιο τη δομή των κυττάρων και τη μαγεία αυτού του εργαλείου που λέγεται ανθρώπινο σώμα.

Μου αρέσει να σχεδιάζω, αλλά η πιο αγαπημένη μου ασχολία είναι να κάθομαι σε έναν υπόγειο χώρο κάτω από το σπίτι μου και να ηρεμώ ή να κρύβομαι.



— Πώς θα χαρακτήριζες τα κοσμήματα που σχεδιάζεις;

O ψυχαναλυτής μου μού έχει πει πως είμαι borderline personality, αλλιώς οριακή προσωπικότητα. Τα κοσμήματά μου θεωρώ πως το αντανακλούν πλήρως.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας τους θέλω τη δόμηση, μετά μια αντίφαση, μια αναίρεση και τέλος την επαναφορά. Πολλές φορές τα καταστρέφω γιατί θέλω να βιώσω ακριβώς αυτό τον κύκλο.

Μου κάνει εντύπωση που κάποιες πελάτισσές μου λένε πόσο χαίρονται με τη δουλειά μου και λέω από μέσα μου «πού να ήξεραν τι χαρά έχω πάρει εγώ από αυτήν τη δημιουργία».



— Πες μου τρία πράγματα που αγαπάς να κάνεις στην καθημερινότητά σου.

Μου αρέσει να διαβάζω, να μορφώνομαι, να εκπαιδεύω τον εαυτό μου, να ταΐζω αυτό το πεινασμένο τέρας που λέγεται «μυαλό».

— Υπάρχει κάτι που να ξεχωρίζεις στην προσωπική σου γκαρνταρόμπα;

Όχι.

— Πώς σου αρέσει να ντύνεσαι συνήθως;

Θα μου άρεσε να έχω το στυλ του gentleman, του clean-cut και του proper και το προσπαθώ είναι η αλήθεια, γιατί υπάρχει κάποιος μέσα μου που θέλει να ντυθεί σαν κύριος και να βγει έξω, όμως, λίγο πριν βγω, δεν μπορώ να αντισταθώ και να μην το καταστρέψω όλο αυτό.

Αν και είμαι κλασικός ως πρόθεση, στο τέλος, όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη, λέω «πώς μπορώ να το νοθεύσω όλο αυτό;».



— Υπάρχει κάτι που να έχεις βάλει στο μάτι τώρα τελευταία;

Δεν υπάρχει τίποτα που να βάζω στο μάτι και να μην το έχω. Απλώς ξέρω να περιμένω.



— Τι φοράς σήμερα και πόσο κοστίζει;

Εσώρουχο με χρυσή τρέσα Med €15, παντελόνι vintage, μποτάκια vintage Bull Boxer γύρω στα €150, κοσμήματα fine & faux, στέμμα και αλυσίδα ζώνης όλα «Pericles Kondylatos» ‒ prices upon request.

Πρόσωπο: χρυσή σκιά ματιών €60, makeup €49, eyeliner €24, μάσκαρα €36, όλα Εstée Lauder. Χρυσό Bronzer Mac €28, κραγιόν L' Oréal Gold Obsession €9.

Φωτο: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO

O Περικλής Κονδυλάτος είναι ένας καλλιτέχνης-σχεδιαστής κοσμημάτων.

www.pericleskondylatos.com