Στην 90ή απονομή των Όσκαρ οι περισσότερες κατηγορίες μοιάζουν κλειδωμένες με δυνατά φαβορί και μακρινά outsiders, εκτός από μία, και φαρμακερή...

Καθώς απομένουν μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μέχρι την προβολή της 90ής τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ αποκλειστικά και σε απευθείας μετάδοση την Κυριακή 4 Μαρτίου στα κανάλια COSMOTE CINEMA, ρίχνουμε μια ματιά στα τελευταία προγνωστικά.

ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α' ΡΟΛΟΥ

Στη δεύτερη υποψηφιότητά του ο Γκάρι Όλντμαν δεν απειλείται, σε μια παράσταση βαθιάς μεταμόρφωσης που πάει set με το Όσκαρ Μακιγιάζ, όπως ακριβώς είχε συμβεί στην περίπτωση της Μέριλ Στριπ με τη Σιδηρά Κυρία. Στα προγνωστικά ακολουθεί ο 22χρονος Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος χρίστηκε «πρίγκιπας», αλλά δεν προβλέπεται να κληρονομήσει φέτος το βασίλειο και μαζί το ρεκόρ του νεότερου νικητή ever από τον Έντριαν Μπρόουντι στον Πιανίστα.

Αν γίνει σεισμός και κερδίσει το τρίτο φαβορί, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις θα φτάσει το τέταρτο Όσκαρ Α' Ρόλου, ισοφαρίζοντας, σε μικρότερο χρονικό διάστημα, το απίστευτο επίτευγμα της Κάθριν Χέπμπορν, η οποία είχε κερδίσει το 1982 σε μια καραμπόλα ανάμεσα στην Νταϊάν Κίτον και τη Μέριλ Στριπ – η περίφημη συναισθηματική ψήφος, όταν απουσιάζει το θερμό ρεύμα προς έναν υποψήφιο.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Α' ΡΟΛΟΥ

Όπως και στην περίπτωση του Γκάρι Όλντμαν, η Φράνσις Μακντόρμαντ προβάλλει ως μεγάλο φαβορί, αν και με ελαφρώς μικρότερα odds στα γραφεία στοιχημάτων (2/13 η πρωταγωνίστρια του Τρεις Πινακίδες έναντι 1/10 του Τσόρτσιλ της Πιο σκοτεινής ώρας).

Αμφότεροι ενισχύονται από την πρόσφατη βράβευσή τους στα βρετανικά BAFTA. Η νεαρή Σέρσα Ρόναν από το Lady Bird, όπως και ο σχεδόν νεόφυτος Σαλαμέ, ακολουθεί, με παράσημα τα βραβεία που πήρε από τις Ενώσεις Κριτικών νωρίτερα στη σεζόν.

Η Σάλι Χόκινς είναι τρίτη, παρά την έντονη παρουσία της Μορφής του Νερού στα Όσκαρ, ενώ η πολυνίκης Μέριλ Στριπ τοποθετείται στην ουρά και αναβάλλει τυχόν σχέδια για τετραπλασιασμό των Όσκαρ της.

Η νεαρή Σέρσα Ρόναν (αριστερά) υποψήφια για το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου στο Lady Bird.

ΑΝΔΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Β' ΡΟΛΟΥ

Λένε πως όποτε υπάρχουν δύο (ή και τρεις καμιά φορά, σε δεύτερους ρόλους) υποψήφιοι ηθοποιοί από την ίδια ταινία σε μια κατηγορία οι πιθανότητες μειώνονται, γιατί η ψήφος μοιράζεται. Δεν έχει πολλή αλήθεια αυτή η θεωρία και φέτος ο 49χρονος Σαμ Ρόκγουελ είναι το μεγάλο φαβορί στον ρόλο του ρατσιστή βοηθού σερίφη στο Έμπινγκ του Μιζούρι.

Αντίθετα, ο Γούντι Χάρελσον, το αφεντικό του στην ταινία, εξίσου υποστηρικτικός στην πλοκή, αλλά πιο «μικρός» σε διάρκεια μέσα στην ταινία, είναι ουραγός στα προγνωστικά.

Η μοναδική απειλή για τον Ρόκγουελ, ο οποίος διαγράφει στροφή 180 μοιρών στον χαρακτήρα του στην ταινία, είναι ο Γουίλεμ Νταφόου, μοναδικός υποψήφιος από το Florida Project (που, δυστυχώς, δεν κατάφερε κάτι ανάλογο με τα Μυθικά πλάσματα του Νότου), στην τρίτη του διεκδίκηση για Όσκαρ, με το bonus της σχετικής έκπληξης, αφού εδώ δεν παίζει τον κακό.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Β' ΡΟΛΟΥ

Η Άλισον Τζάνι, μια απίθανη καρατερίστα, μάλλον θα κερδίσει στην πρώτη της υποψηφιότητα, παίζοντας την άκαρδη μάνα της Τόνια Χάρντινγκ. Η σκηνή όπου εξηγεί την καταγωγή της βίας που φτύνει στο σπλάχνο της αρκεί.

Με τις άλλες τρεις αξιολογότατες συνυποψήφιές της, κυρίως τη Λόρι Μέτκαλφ από το Lady Bird σε έναν συναφή ρόλο μητέρας χωρίς γλύκα, τη Λέσλι Μάνβιλ και την Οκτέιβια Σπένσερ να μην έχουν μετακινηθεί στα προγνωστικά, η Μέρι Τζ. Μπλάιτζ από το Mudbound κερδίζει πόντους, αλλά το Gold Derby και οι αναλύσεις των επαγγελματικών εντύπων δεν ανησυχούν για την επικράτηση της Τζάνι σε μία από τις ιστορικά ρευστότερες κατηγορίες.

Φράνσις Μακντόρμαντ και Σαμ Ρόκγουελ υποψήφιοι για Όσκαρ.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Όπως όλα δείχνουν, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο θα γίνει ο τέταρτος Μεξικανός την τελευταία πενταετία που θα φύγει από το Dolby Theatre με Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τη Μορφή του Νερού.

Έχοντας αποσπάσει τη Χρυσή Σφαίρα, το βραβείο της Ένωσης Σκηνοθετών και το BAFTA στην κατηγορία του, ο δημιουργός της Μορφής του Νερού έδειχνε να ακολουθείται, με μεγάλη διαφορά, από τον Τζόρνταν Πιλ μέχρι πρότινος, αλλά ο σκηνοθέτης του Τρέξε, μόλις ο τέταρτος Αφροαμερικανός που προτείνεται, υποχώρησε για να πάρει τη θέση του outsider ο Κρίστοφερ Νόλαν για τη Δουνκέρκη, μια μεγάλη ταινία η οποία θα διεκδικήσει πολλά τεχνικά βραβεία από το Blade Runner 2049.

TAINIA

Αυτή είναι η πιο αμφίρροπη κατηγορία στα φετινά Όσκαρ. Αμέσως μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων και την απουσία του Μάρτιν Μακντόνα από την πεντάδα των σκηνοθετών, η Μορφή του Νερού πήρε προβάδισμα, το οποίο και κράτησε μέχρι τα BAFTA και την άνετη επικράτηση, πάντα με εξαίρεση την κατηγορία της Σκηνοθεσίας, που έχει καπαρώσει ο Ντελ Τόρο, της ταινίας Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι.

Πριν από μερικές ημέρες οι κληρονόμοι του θεατρικού συγγραφέα Πολ Ζίντελ, γνωστότερου για την Επίδραση των ακτίνων Γάμμα στα διαστημικά χρυσάνθεμα που το 1972 μετέφερε στο σινεμά ο Πολ Νιούμαν, κατηγόρησαν τον Ντελ Τόρο πως έκλεψε την ιδέα του από το θεατρικό του 1969 Let me hear you whisper.

Οι μηνυτές μέτρησαν 61 χτυπητές ομοιότητες, ενώ οι παραγωγοί αρνούνται οποιονδήποτε δόλιο δανεισμό ή λογοκλοπή. (Αμέσως μετά την πρεμιέρα της Μορφής του Νερού στη Βενετία, υπονοήθηκε πως ο Ντελ Τόρο άρπαξε την ιδέα του από μια ολλανδική ταινία μικρού μήκους, το The space between us, αλλά δεν υπήρξε συνέχεια).

Οι συνέπειες θα ήταν μη αναστρέψιμες στα Όσκαρ, αν δεν υπήρχε θέμα και με τον χαρακτήρα του Σαμ Ρόκγουελ στις Πινακίδες, τον οποίο πολλοί Αφροαμερικανοί έχουν επωνύμως καταδικάσει, θεωρώντας πως, δραματουργικά, δεν τιμωρείται για σοβαρότατα ρατσιστικά αδικήματα και το μαύρο χιούμορ δεν λειτουργεί ως κερδισμένη ευκαιρία για αποκατάσταση της αλήθειας.

Σε πιθανό φάλτσο των δύο φαβορί καραδοκεί το Τρέξε – ο Τζόρνταν Πιλ κοντράρει στα ίσα τον Μάρτιν Μακντόνα στην κατηγορία του πρωτότυπου σεναρίου, ενώ στο αντίστοιχο διασκευασμένο ο γηραιός Τζέιμς Άιβορι δεν φαίνεται να χάνει με τίποτε για το Να με φωνάζει με το όνομά σου. Συνεπώς, ξανά αγωνία μέχρι το τέλος της απονομής.

Η Μορφή του Νερού.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην έντυπη LiFO