7 νέες ταινίες που κυκλοφορούν τις ημέρες των γιορτών

Παρά την ερημική εικόνα που παρουσιάζουν οι κινηματογράφοι μας αρκετούς μήνες τον χρόνο, υπάρχει μια συνήθεια του ελληνικού κοινού που δεν φαίνεται να καταλαβαίνει από κρίση και κορεσμό: πηγαίνουμε σινεμά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Μέσα στις γιορτές μπορεί να πάνε σινεμά άνθρωποι που δεν πήγαν όλο τον χρόνο ή να αυξήσουν τις επισκέψεις τους όσοι το προτιμούν σπάνια. Δεν είναι τυχαίο που παρά τις πολλαπλές επιλογές διασκέδασης αυτή την περίοδο, οι εταιρείες διανομής δεν φοβούνται να βάλουν στο παιχνίδι τα «θηρία» τους, τα μεγάλα blockbusters, αλλά και εναλλακτικές επιλογές, ξέροντας ότι μπορούν ότι μπορούν να κερδίσουν το ενδιαφέρον ενός σεβαστού μέρους του κοινού.



Για τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν ξεχωρίσαμε επτά κινηματογραφικές επιλογές, από ταινίες που θα μας απασχολήσουν στα προσεχή Όσκαρ μέχρι ανεξάρτητα φιλμ από τη σοδειά των φετινών φεστιβάλ που δεν έχουμε δει ως τώρα.

The Greatest Showman

There's no other business like show business και καιρός είναι να δούμε την ιστορία της. Πώς απέκτησε, λοιπόν, η λέξη «θέαμα» τη σύγχρονη σημασία της και πώς εκπαιδεύτηκε το κοινό του 19ου αιώνα να πληρώνει για να μαζεύεται σε κλειστούς χώρους και να βλέπει διασκεδαστές επί σκηνής. Μεγαλοπρεπές μιούζικαλ για τη ζωή του Π.Τ. Μπάρνουμ, του πρώτου showman με τη σημερινή σημασία του όρου, με τον Χιου Τζάκμαν να μοιάζει ιδανικός για τον ρόλο και το δίδυμο που επιμελήθηκε τα τραγούδια του La La Land να επιστρέφει. (28 Δεκεμβρίου)

Western

Η Γερμανίδα Βαλέσκα Γκρίζεμπαχ ήταν ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα του ευρωπαϊκού σινεμά την προηγούμενη δεκαετία, όμως παρέμεινε σιωπηλή για μια δεκαετία περίπου, για να επιστρέψει φέτος με μια ιστορία που μεταφέρει το είδος του κλασικού γουέστερν στη σημερινή Ευρώπη και βάζει στη θέση του κατακτητή την πατρίδα της. Μια γερμανική κατασκευαστική εταιρεία που κάνει έργα στην Ανατολική Ευρώπη στέλνει εργάτες στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και η σύγκρουση ιθαγενών και ξένων είναι αναμενόμενη. (28 Δεκεμβρίου)

To Western είναι ένα κλασικό γουέστερν στη σημερινή Ευρώπη.

Θαύμα

Παραδοσιακά υπάρχει ένα δακρύβρεχτο φιλμ αυτή την περίοδο και για φέτος τη θέση αυτή κερδίζει άνετα το Θαύμα, που έχει όλα τα φόντα να συγκινήσει. Βασισμένο σε best seller, με ήρωα παιδί με παραμορφωμένο πρόσωπο και την Τζούλια Ρόμπερτς ως μητέρα να γίνεται πρότυπο θέλησης, διδάσκοντάς μας πώς να κοιτάμε πίσω από τα στερεότυπα. (28 Δεκεμβρίου)

Τζούλια Ρόμπερτς και Όουεν Ουίλσον πρωταγωνιστούν στο «Θαύμα».

Molly's Game

Ο Άαρον Σόρκιν εξακολουθεί να είναι αιχμηρός και να εμπλουτίζει με τις λέξεις του τον κόσμο αμφιλεγόμενων προσωπικοτήτων της χώρας του, μιλώντας αυτήν τη φορά για μια πρώην ολυμπιονίκη σκιέρ που επί μία δεκαετία περίπου οργάνωνε και φιλοξενούσε αποκλειστικά υψηλού ρίσκου παιχνίδια πόκερ. Το πελατολόγιό της περιλάμβανε αστέρες του Χόλιγουντ, επιχειρηματίες και μαφιόζους και η ταινία αναλύει την ψυχοσύνθεση μιας γυναίκας που οργάνωσε κάτι τέτοιο αλλά και τις προσπάθειες του FBI να τη σταματήσει. Η Τζέσικα Τσαστέιν κυνηγά συνεχώς τέτοιους ρόλους, ελπίζοντας κάποια στιγμή να συγκινήσει την Ακαδημία. (4 Ιανουαρίου)

Τζέσικα Τσαστέιν και Ίντρις Έλμπα

Μικρόκοσμος

Στο μέλλον μπορεί να μη γίνουμε διάσημοι για 15 λεπτά, μπορεί όμως να γίνουμε μικροσκοπικοί για πάντα. Νορβηγοί επιστήμονες βρίσκουν τη λύση για το μέλλον του πλανήτη κι αυτή είναι οι πόλεις-μινιατούρες που φιλοξενούν εμάς σε μέγεθος χούφτας. Ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται να ζήσει τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής του και ο Αλεξάντερ Πέιν βουτά για πρώτη φορά σε ταινία στην οποία τα εφέ παίζουν μεγάλο ρόλο στην αφήγηση. (4 Ιανουαρίου)

Ο Ματ Ντέιμον και η Κρίστεν Γουίγκ ετοιμάζονται να ζήσουν τη μεγάλη περιπέτεια της ζωής τους.

Ο Θάνατος του Στάλιν

Όσοι έχουν δει δουλειές του Αρμάντο Ιανούτσι, π.χ. το In the Loop και τη σειρά στην οποία βασίστηκε, το «The thick of it», γνωρίζουν το αστείρευτο ταλέντο του στην πολιτική σάτιρα. Σε αυτό το είδος επιστρέφει με μια σειρά από σπαρταριστά γεγονότα που ακολουθούν τον θάνατο του Στάλιν στη Σοβιετική Ένωση του '50, καθώς και όλες τις μηχανορραφίες των επίδοξων διαδόχων. (4 Ιανουαρίου)

Ο Αρμάντο Ιανούτσι επιστρέφει με πολιτική σάτιρα.

Zama

Η ακριβοθώρητη κυρία του νέου αργεντίνικου σινεμά, η Λουκρίσια Μαρτέλ (Γυναίκα χωρίς κεφάλι), επέστρεψε μετά από σχεδόν δεκάχρονη απουσία χάρη στο μυθιστόρημα του 1965 του Αντόνιο Ντι Μπενεντέτο, ένα ορόσημο στη λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία με θέμα τις περιπέτειες ενός αξιωματικού του Ισπανικού Στέμματος που περιμένει μάταια την προαγωγή του από την αργεντίνικη επαρχία στο Μπουένος Άιρες. (4 Ιανουαρίου)