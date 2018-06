Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής στις γαλλικές αρχές όταν μια γυναίκα επιτέθηκε και τραυμάτισε δύο ανθρώπους μέσα σε σούπερ μάρκετ.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η γυναίκα φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» (Ο Αλλάχ είναι μεγάλος).

Η γυναίκα φέρεται να τραυμάτισε χρησιμοποιώντας ένα κοπίδι δύο άτομα, έναν υπάλληλο κι έναν πελάτη του σούπερ μάρκετ.

BREAKING: French media: Woman crying "God is great" has injured 2 with box cutter at a supermarket in southern France.