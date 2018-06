Ένα βίντεο με τη στιγμή που το αυτοκίνητο Tesla του συζύγου της τυλίγεται ξαφνικά στις φλόγες, ενώ είναι παρκαρισμένο σε ένα δρόμο της Καλιφόρνια, δημοσίευσε στο Twitter η ηθοποιός Μαίρη Μακ Κόρμακ.

Στην ανάρτησή της η ηθοποιός διευκρινίζει πως η φωτιά δεν προκλήθηκε από κάποιο ατύχημα, σημειώνοντας πως το περιστατικό συνέβη «εντελώς ξαφνικά».

Η Μαίρη Μακ Κόρμακ είναι παντρεμένη με τον Βρετανό Mάικλ Μόρις, πρώην διευθυντή του θεάτρου Old Vic, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην παραγωγή πολλών επιτυχημένων σειρών του Netflix, όπως τα «13 Reasons Why», «Kingdom» και «Bloodline».

Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν ήταν εκείνη τη στιγμή στον αυτόματο πιλότο και ήταν ένα «φυσιολογικό Tesla».

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren’t in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo