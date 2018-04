Η συριακή προεδρία ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο εικονίζεται ο πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ να πηγαίνει για δουλειά σήμερα, μερικές ώρες μετά την υπό τις ΗΠΑ επιδρομή στη Συρία.

«Το πρωί της ανθεκτικότητας» γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στον λογαριασμό της προεδρίας στο Telegram και εικονίζει τον Άσαντ με κοστούμι και γραβάτα να κρατά έναν χαρτοφύλακα καθώς περπατά στη μαρμάρινη είσοδο ενός κτιρίου.

Ο Άσαντ δεν μιλάει στη διάρκεια του βίντεο, που διαρκεί 8 δευτερόλεπτα.

Το πρακτορείο Associated Press μεταδίδει από τη Δαμασκό πως εκατοντάδες Σύροι συγκεντρώνονται σήμερα σε μεγάλες πλατείες της συριακής πρωτεύουσας κορνάροντας με τα αυτοκίνητά τους, κάνοντας με τα δάχτυλά τους το σήμα της νίκης και κρατώντας συριακές σημαίες για να δείξουν ότι αψηφούν τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύκτας από τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Αμέσως μετά την επίθεση, εκατοντάδες κάτοικοι άρχισαν να συγκεντρώνονται στην πλατεία των Ομεϊαδών στη συριακή πρωτεύουσα. Πολλοί κρατούσαν συριακές, ρωσικές και ιρανικές σημαίες. Μερικοί χειροκροτούσαν και χόρευαν, άλλοι οδηγούσαν τα αυτοκίνητά τους σε φάλαγγα κορνάροντας. «Είμαστε οι άνθρωποί σου, Μπασάρ», φώναζαν.

From AP journalist @bmroue : people waving Syrian, Iranian and Russian flags in Damascus this morning following strikes by the US-UK-French coalition. pic.twitter.com/qqzUcGLZbz

#Damascus #Syria right now



The people support Assad. The Heroic People Of Syria. Seven years against international Aggression did not break the people. pic.twitter.com/sVYUzQtfPU