Βίντεο που μετέδωσαν οι συριακές αρχές δείχνει την αναχαίτιση ενός πυραύλου από τη συριακή αντιαεροπορική άμυνα.

«Ο Θεός να σας ευλογεί, ο Θεός να σας ευλογεί», ακούγεται ένας άνθρωπος να λέει λίγο μετά την αναχαίτιση του πυραύλου.

«Αμερικανοί μπάσταρδοι», ακούγεται να λέει ο ίδιος άνθρωπος στο βίντεο.

Ο συριακός στρατός υποστηρίζει ότι κατέρριψε 20 πυραύλους στη διάρκεια της επιχείρησης των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας.

Another footage of Syrian air-defense missile fired towards tomahawk rockets in the sky of Damascus. pic.twitter.com/7FVcXN5i2F