Με εκατό ομοιώματα του Μαρκ Ζούκερμπεργκ γέμισαν τον προαύλιο χώρο του αμερικανικού Καπιτωλίου ακτιβιστές του Avaaz, λίγο πριν ξεκινήσει η κατάθεση του διευθύνοντα συμβούλου του Facebook στο Κογκρέσο.

Τα ομοιώματα, που φοράνε μπλούζες με το σύνθημα «Φτιάξτε το Facebook», τοποθετήθηκαν στην ανατολική πλευρά του Καπιτωλίου, στην Ουάσιγκτον.

Ο Ζούκερμπεργκ απολογείται στο Κογκρέσο για το σκάνδαλο κατάχρησης προσωπικών δεδομένων χρηστών του Facebook, από την εταιρία Cambridge Analytica.

Συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο θα καταθέσει ενώπιον τριών κοινοβουλευτικών επιτροπών προκειμένου να εξηγήσει πώς τα προσωπικά δεδομένα 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook έφτασαν στα χέρια της Cambridge Analytica.

“Fix Fakebook” cutouts of Mark Zuckerberg stand in front of U.S. Capitol ahead of the Facebook CEO’s data privacy testimony in front of Congress today. https://t.co/hjfWZwNcM2 pic.twitter.com/n2BaZxUfew