Η αισθητική περιποίηση ενός σκύλου, ευρέως γνωστό στο εξωτερικό ως «dog pampering», βάζει σε κίνδυνο την υγεία του ζώου και «στέλνει ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα για τους ιδιοκτήτες τους», προειδοποιούν φιλοζωικές οργανώσεις.

Τα κατοικίδια μπορεί να «φοβηθούν και να στρεσαριστούν» από υπηρεσίες όπως καθαρισμός προσώπου και πεντικιούρ, όπως αυτές που προσφέρουν πλέον πολλά «κέντρα ομορφιάς» για σκύλους, επισημαίνει η βρετανική ΜΚΟ Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Και παρά την αύξηση της τάσης και κατά συνέπεια μεγάλη εξάπλωση τέτοιου είδους εγκαταστάσεων, πρόκειται για έναν τομέα εντελώς ανεξέλεγκτο ακόμη.

Ιδιοκτήτης «σπα για σκύλους» στη Βρετανία είπε στο BBC πως οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι «εντελώς ακίνδυνες και διασκεδαστικές», δεδομένου βέβαια πως το ζώο είναι από μόνο του «χαρούμενο» και «συμμορφώνεται οικειοθελώς».

Η Daniela Forshaw, που διατηρεί ένα τέτοιο κατάστημα στο Έσσεξ, πρόσθεσε μάλιστα πως είναι περισσότερο ανησυχητικό και επικίνδυνο να μην είναι επαρκώς και σωστά κουρεμένος ένας σκύλος, καθώς έτσι κινδυνεύει από μολύνσεις, κάτι που προκαλούν επίσης τα πολύ μεγάλα νύχια ή το ανεξέλεγκτο ζευγάρωμα.

Σύμφωνα με την Pet Industry Federation (PIF), τα σπα για σκύλους έχουν φτάσει σε σημείο να ικανοποιούν ορισμένες άκρως παράλογες απαιτήσεις των ιδιοκτητών τους, που θέλουν να τα κάνουν να μοιάζουν με ανθρώπους ή που επιθυμούν να τα διατηρούν όσο πια καθαρά γίνεται, επειδή τα έχουν μέσα στο σπίτι.

«Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι έχουν αρχίσει να θεωρούν τα κατοικίδιά τους ως εναλλακτική αντί για παιδιά και επιλέγουν να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα και προσοχή σε αυτά», εξηγεί εκπρόσωπος του Kennel Club.





Η 34χρονη Vicky Allender δηλώνει πως δεν ντρέπεται καθόλου να ξοδεύει κάθε μήνα περίπου 500 λίρες σε σπα για σκύλους, όπου πηγαίνει τα δύο της τσιουάουα, τα οποία έσωσε όπως λέει από άθλιες συνθήκες και τώρα θέλει να τους προσφέρει την καλύτερη ζωή που μπορεί. «Τους έχω κάνει χρώματα παστέλ, έντονα, εξένσιον με φτερά, μικρά διαμάντια- πού είναι το πρόβλημα;», λέει η ίδια.

Αν και θεωρείται αυτονόητο, πως τα χρώματα που χρησιμοποιούνται πρέπει υποχρεωτικά να είναι μη τοξικά και φιλικά προς το δέρμα και το τρίχωμα του σκύλου, πολλά από αυτά τα σπα δεν ακολουθούν τους κανόνες.

Κάποια αρνούνται δε να κάνουν βαφές, αλλά εξακολουθούν να προσφέρουν υπηρεσίες όπως αφρόλουτρο με αβοκάντο, καθαρισμό προσώπου με αγγούρι, πεντικιούρ και μασάζ, σημειώνοντας πως λειτουργούν ευεργετικά στην υγεία του σκύλου, ειδικά αν δείχνει πως τα απολαμβάνει.





Η RSPCA ωστόσο υποστηρίζει πως η ακραία περιποίηση των κατοικιδίων «στέλνει ένα εξαιρετικά ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με τους ιδιοκτήτες τους, που φαίνεται πως τα θεωρούν περισσότερο κάτι σαν αξεσουάρ παρά ζώα με υψηλο δείκτη νοημοσύνης και συναισθηματισμού.

«Το κούρεμα πρέπει να υπακούει αυστηρά στις ανάγκες του σκύλου. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να θυμούνται πως οι σκύλοι τους δεν είναι αξεσουάρ για να έχουν πάνω τους την τελευταία τάση της μόδας», επισημαίνει η κτηνίατρος Paula Boyden της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Dogs Trust.

Με πληροφορίες από BBC