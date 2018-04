Γερμανός 48 ετών, με λευκό ποινικό μητρώο, αλλά με γνωστά ψυχολογικά προβλήματα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της Sueddeutsche Zeitung, ο δράστης της επίθεσης με μικρό φορτηγό που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στην παλιά πόλη του Μούνστερ.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν - μεταξύ των οποίων και ο δράστης, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε επιτόπου - ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 30.

Έξι εξ αυτών βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το νοσοκομείο της πόλης έχει απευθύνει έκκληση για δωρεά αίματος προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες του.

Ο οδηγός αυτοκτόνησε επιτόπου χρησιμοποιώντας το όπλο του. Η γερμανική αστυνομία ανέφερε ότι δεν αναζητά άλλους υπόπτους σε σχέση με το περιστατικό.

Οι δεκάδες θαμώνες του εστιατορίου που βρίσκεται στην περιοχή «Kiepenkerl» στο ιστορικό κέντρο του Μούνστερ και, λόγω της καλοκαιρίας, κάθονταν στον εξωτερικό χώρο του ομώνυμου εστιατορίου, ήταν ο στόχος του άνδρα ο οποίος οδήγησε το φορτηγό του κατευθείαν πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Στο μεταξύ η αστυνομία εξετάζει ύποπτο αντικείμενο που βρέθηκε στο όχημα του δράστη και έχει προληπτικά εκκενώσει σπίτια και επιχειρήσεις στην γύρω περιοχή.

Από την πλευρά του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, ο υπουργός Χορστ Ζεεχόφερ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε «στενή ανταλλαγή» πληροφοριών με τις αρχές ασφαλείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας για την εξιχνίαση της ενέργειας και εξέφρασε την θλίψη του για τα θύματα.

#BREAKING Lorry crashes into crowd in Munster Germany reports of 3 dead and many injured #images pic.twitter.com/eCUK2UkY5T