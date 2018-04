Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στο νοσοκομείο Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν θύματα και η φωτιά έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.



Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα σε αρκετούς ορόφους του νοσοκομείου που εκκενώθηκε αστραπιαία από προσωπικό και ασθενείς, όπως εκκενώθηκαν ακόμα και γειτονικά κτίρια.

Αν και για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από πτέρυγα του νοσοκομείου στην οποία γίνονταν τεχνικές εργασίες.

DEVELOPING: Massive fire breaks out at Taksim First Aid Hospital in Istanbul, Turkey. pic.twitter.com/hVDF2c0a1u