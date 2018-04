Η ένοπλη επίθεση που πραγματοποίησε ο Νίκολας Κρουζ στο λύκειο του Πάρκλαντ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, στις 14 Φεβρουαρίου, είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 μαθητές και τρεις καθηγητές.

Το αιματηρό συμβάν πυροδότησε εκατοντάδες διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα σχετικά με την οπλοκατοχή, οδηγώντας την ίδια στιγμή το σχολείο να λάβει έκτακτα μέτρα ώστε να αποτρέψει να συμβεί μελλοντικά κάτι παρόμοιο.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε οι μαθητές να φορούν υποχρεωτικά πλέον διαφανείς, πλαστικές τσάντες προκειμένου να είναι ορατό το περιεχόμενο και να μην μπορεί ξανά να περάσει μέσα στο σχολείο κάποιο όπλο.

Σκοπός του μέτρου να είναι περισσότερο ασφαλείς οι μαθητές, που ωστόσο δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι τις νέες αλλαγές και αποφάσισαν να διαμαρτυρηθούν χρησιμοποιώντας τις διαφανείς τσάντες τους με τους πιο ευφάνταστους τρόπους.

Πρώτος και καλύτερος ο Cameron Kasky, ιδρυτής του κινήματος #MarchForOurLives, που γέμισε την τσάντα μου ταμπόν για να καταδείξει την έλλειψη ιδιωτικότητας που επιφέρει το νέο μέτρο στις συμμαθήτριές του, οι οποίες πολλές φορές έχουν μαζί τους τέτοιου είδους προϊόντα.

To those with questions about my tampon backpack-



I only got lights. I didn’t know. Getting supers for tomorrow.



Sizes, pricing... I’m learning new things about women’s health right now. This stuff is expensive. Steps must be taken to make these health products easier to access