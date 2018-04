Μισό αιώνα μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε την 4η Απριλίου 2018 ως ημέρα τιμής της κληρονομιάς του.

Πριν από πενήντα χρόνια, το απόγευμα στις 4 Απριλίου 1968, ο υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Δρ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που είχε «ένα όνειρο» να τερματιστούν οι φυλετικές διακρίσεις, δολοφονήθηκε στο Μέμφις του Τενεσί καθώς σχεδίαζε την «Πορεία των Φτωχών» προς την Ουάσινγκτον.

«Αν και "έφυγε" άδικα από τη γη αυτή, μας άφησε με την κληρονομιά της δικαιοσύνης και της ειρήνης» τονίζει σε μήνυμά του ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλαντ Τραμπ με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα από τη δολοφονία του ηγέτη του Αφροαμερικανικού Κινήματος και συμπληρώνει: «Ως ενωμένος λαός, πρέπει να αντιληφθούμε την αποστολή της ζωής του Λούθερ Κινγκ και να καταγγείλουμε τον ρατσισμό, την απανθρωπιά και όλα εκείνα τα πράγματα που επιδιώκουν να μας χωρίσουν».

Μιλώντας για τη σημασία της κληρονομιάς του Λούθερ Κινγκ σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ διαμήνυσε ότι «παραμένουμε σταθεροί στην προώθηση των προσπαθειών μας, ελπίζοντας να επισπεύσουμε την ημέρα που όλα τα παιδιά του Θεού θα ενώσουν τα χέρια τους στην ελευθερία για πάντα».

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακήρυξε την 4η Απριλίου 2018 ως ημέρα τιμής της κληρονομιάς του Λούθερ Κινγκ. Επίσης, προέτρεψε όλους τους Αμερικανούς να πράξουν το μέρος που τους αναλογεί για να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο του Λούθερ Κινγκ για την ειρήνη, την ενότητα και τη δικαιοσύνη.

Today we honor Dr. Martin Luther King, Jr. on the 50th anniversary of his assassination. Earlier this year I spoke about Dr. King’s legacy of justice and peace, and his impact on uniting Americans. #MLK50 Proclamation: https://t.co/XXtPO0VX5A pic.twitter.com/SH0esMSyMT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Απριλίου 2018





Ανήμερα της επετείου θανάτου του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις ως φόρος τιμής: στην Ουάσιγκτον, στο άγαλμα που δεσπόζει στο Εθνικό Πάρκο της αμερικανικής πρωτεύουσας και στο Μέμφις, μπροστά από το μοτέλ Λορέν, που έχει μετατραπεί σε μνημείο. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα ακριβώς τη στιγμή της δολοφονίας του, στη 01:01 ώρα Ελλάδος.

Τιμώντας τη μνήμη του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο Τζον Λιούις, εμβληματική μορφή του αμερικανικού κινήματος για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, θυμήθηκε την ημέρα της δολοφονίας γράφοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Πριν από 50 χρόνια σήμερα, έμαθα τα οδυνηρά νέα ότι ο φίλος μου, ο μέντορας μου, ο δρ Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, νεώτερος, δολοφονήθηκε στο Μέμφις. Ήταν ο αδερφός μου, ο ηγέτης μου - εκείνη την ημέρα αισθανόμουν ότι κάτι πέθανε σε όλους μας».

50 years ago today, I learned the painful news that my friend, my mentor, Dr. Martin Luther King, Jr. had been assassinated in Memphis, TN. He was my brother, my leader--that day it felt like something died in all of us. pic.twitter.com/WkjkxJvXTC — John Lewis (@repjohnlewis) 4 Απριλίου 2018





Σε μήνυμά του στoν προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς αναφέρει: «Πριν από 50 χρόνια σήμερα, αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος δολοφονήθηκε. 50 χρόνια συνεχίζει να εμπνέει ...».

50 years ago today, this great man was murdered. 50 years on he continues to inspire...

(More here 👉 https://t.co/CD7MlcBqJI)#MLK #MartinLutherKingJr pic.twitter.com/Fqs0V1MJWT — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 4 Απριλίου 2018





Η UNESCO επισημαίνει ότι «το όνειρο ζει».





Σημειώνεται πως το 1964 απονεμήθηκε στον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τους αγώνες του για τα πολιτικά δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη. «Αργά ή γρήγορα όλοι οι άνθρωποι του κόσμου θα πρέπει να ανακαλύψουν έναν τρόπο να ζουν μαζί με ειρήνη» και «η ειρήνη είναι πιο πολύτιμη από τα διαμάντια ή το ασήμι ή το χρυσό» τόνισε, μεταξύ άλλων, στον δωδεκάλεπτο λόγο που εκφώνησε στο Όσλο της Νορβηγίας, στις 10 Δεκεμβρίου 1964, κατά την τελετή απονομής.

«Γεννήθηκε στις 15 Ιανουαρίου του 1929 στην Ατλάντα της Τζόρτζια. Ονειρευόταν ότι όλοι οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών θα κρίνονταν από τις προσωπικές τους αξίες και όχι από το χρώμα του δέρματός τους. Τον Απρίλιο του 1968 δολοφονήθηκε από λευκό ρατσιστή. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, είχε λάβει το Βραβείο Ειρήνης για τη μη βίαιη εκστρατεία κατά του ρατσισμού» σημειώνεται στην ιστοσελίδα για τα βραβεία Νόμπελ και προστίθεται πως το 1963, 250.000 διαδηλωτές προχώρησαν στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, όπου ο Κινγκ έδωσε τη διάσημη ομιλία του «Έχω όνειρο» .

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ