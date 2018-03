Η Marvia Malik έγραψε ιστορία στο Πακιστάν καθώς έγινε η πρώτη transgender παρουσιάστρια ειδήσεων σε μια άκρως συντηρητική, μουσουλμανική χώρα όπου τα μέλη της κοινότητας LGBTQ+ χλευάζονται δημοσίως, διώχνονται από τις οικογένειές τους και γίνονται στόχος βίαιων επιθέσεων.

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, η Marvia Malik προσελήφθη από το ιδιωτικό κανάλι Kohenoor ως κεντρική παρουσιάστρια του βραδινού δελτίου ειδήσεων και παρόλο που πρόσφατα έγινε επίσης η πρώτη transgender γυναίκα που περπάτησε στο catwalk ενός σόου μόδας στη χώρα, η ίδια λέει πως πάθος της είναι μόνο η δημοσιογραφία.

"I have made history in my country." -Marvia Malik, Pakistan's first trans TV anchor. pic.twitter.com/BvwIx2WP1i