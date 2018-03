Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Μαλάλα Γιουσαφζάι, επέστρεψε σήμερα στην πατρίδα της, το Πακιστάν, για πρώτη φορά μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από Ταλιμπάν το 2012, επειδή πάλευε για το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση.

Ο πακιστανικός τηλεοπτικός σταθμός Geo TV μετέδωσε πλάνα από την άφιξη της Μαλάλα στο Πακιστάν και την αποχώρησή της από το διεθνές αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ με ισχυρή αστυνομική συνοδεία.

Το 2014, μόλις στα 17 της χρόνια, η Μαλάλα έγινε η νεότερη κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές της να προωθήσει την εκπαίδευση.

Σήμερα, 20 ετών πλέον, επέστρεψε στην πατρίδα της έπειτα από έξι χρόνια, για πρώτη φορά αφότου μασκοφορεμένοι ένοπλοι σταμάτησαν το λεωφορείο που την μετέφερε στο σπίτι της, επιβιβάστηκαν σε αυτό και την πυροβόλησαν στο κεφάλι.

Μετά την επίθεση, η Μαλάλα είχε μεταφερθεί αεροπορικώς στο εξωτερικό για να υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

Οι πακιστανοί Ταλιμπάν, που κατείχαν την γενέτειρά της στην Κοιλάδα Σαβάτ ωσότου απωθήθηκαν από τον στρατό το 2009, ανέλαβαν αργότερα την ευθύνη για την επίθεση εναντίον της έφηβης. Το φονταμενταλιστικό κίνημα είχε κλείσει τα σχολεία θηλέων και επέβαλε μια ακραία ερμηνεία της σαρίας, του ισλαμικού νόμου, όταν είχε υπό τον έλεγχό του την περιοχή.

Την περασμένη εβδομάδα, σε ανάρτησή της στο Twitter, η Μαλάλα δεν έκρυψε τη νοσταλγία της για τη χώρα της. «Σήμερα θυμάμαι όμορφες στιγμές από την πατρίδα, όταν παίζαμε κρίκετ στις ταράτσες, όταν τραγουδάγαμε τον εθνικό ύμνο στο σχολείο. Χαρούμενη Ημέρα του Πακιστάν!», είχε γράψει την 23η Μαρτίου.

On this day, I cherish fond memories of home, of playing cricket on rooftops and singing the national anthem in school. Happy Pakistan Day! 🇵🇰❤️