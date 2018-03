Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιου «Λούλα» ντα Σίλβα, ο οποίος ολοκλήρωσε την περιοδεία του στη νότια Βραζιλία στο πλαίσιο της εκστρατείας του ενόψει των προεδρικών εκλογών του Οκτωβρίου, κατήγγειλε ότι δύο λεωφορεία της αυτοκινητοπομπής του χτυπήθηκαν από σφαίρες, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί.

«Η αυτοκινητοπομπή μας δέχθηκε επίθεση από φασιστικές ομάδες. Είχαν ήδη πετάξει αυγά και πέτρες. Και σήμερα (σ.σ. την Τρίτη) πυροβόλησαν εναντίον των λεωφορείων», έγραψε ο Λούλα, πρόεδρος της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής από το 2003 μέχρι το 2010, στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

«Κανείς δεν τραυματίστηκε», διαβεβαίωσε πάντως ο γερουσιαστής Λίντμπεργκ Φαρίας, στέλεχος του Κόμματος Εργαζομένων (PT), όταν τουλάχιστον τρεις σφαίρες χτύπησαν τα δύο λεωφορεία.

A caravana do ex-presidente Lula pelo Sul do país acaba de ser alvejada por ao menos três tiros enquanto percorria - sem escolta policial - o trecho entre as cidades de Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul (PR). Dois ônibus foram atingidos, ninguém foi ferido. #LulaPeloSul pic.twitter.com/uiHszdG78P