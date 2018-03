Ένα τραίνο στο οποίο πιστεύεται ότι επιβαίνει ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ- Ουν αναχώρησε σήμερα από το Πεκίνο.

Η άφιξη ενός ειδικού τρένου από τη Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χθες Δευτέρα είχε τροφοδοτήσει εικασίες ότι ο Κιμ ενδέχεται να πραγματοποιεί αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Κίνα.

Ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από το τρένο αυτό, το οποίο έχει πράσινα βαγόνια με κίτρινες ρίγες, να φτάνει στο Πεκίνο εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Το τρένο πέρασε από την κινεζική πόλη Ναντόνγκ, που βρίσκεται στη μεθόριο με τη Βόρεια Κορέα, την Κυριακή, σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo.

Intriguing images from Beijing, captured by Japan's Nippon TV. A 21-car train, similar to one used by Kim Jong Il in 2011, pulled into Beijing Station around 3pm. Met by honor guard and line of VIP cars. Speculation is that Kim Jong Un could be in Beijing. https://t.co/OR40pYEcgG pic.twitter.com/1G5jndciIr