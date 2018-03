Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Τρεμπ, στη νότια Γαλλία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη ομηρία σε σούπερ μάρκετ.

Οι γαλλικές αρχές πραγματοποιούν επιχείρηση σε σουπερμάρκετ στην πόλη Τρεμπ, όπου ένοπλος κρατά ομήρους. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες πληροφορίες, ενώ ο δήμαρχος της γαλλικής πόλης έκανε λόγο και για δεύτερο νεκρό.

Ο δράστης φέρεται να δηλώνει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, ενώ ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Εντουάρ Φιλίπ έκανε λόγο για «ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό».

Ο τηλεοπτικός σταθμός BFM μετέδωσε, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή, πως ο ένοπλος ζήτησε την απελευθέρωση του Σαλάχ Αμπντεσλάμ, κύριου επιζών υπόπτου για τις επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο 130 ανθρώπων.

Όλα δείχνουν ότι «πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια», δήλωσε πριν από λίγο ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος επισκέπτεται την πόλη Μιλούζ, αναφερόμενος στο περιστατικό.

Ο Φιλίπ είπε πως ένας αστυνομικός τραυματίστηκε αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Αρνήθηκε να δώσει τελικό απολογισμό και είπε ότι η υπόθεση δεν έχει λήξει.

«Κοντά στην Καρκασόν ένας άνδρας ταμπουρώθηκε σε σουπερμάρκετ μαζί με ομήρους». «Είναι μία σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Πριν από λίγο η χωροφυλακή ανακοίνωσε ότι «η κατάσταση δεν έχει σταθεροποιηθεί» στο σημείο της σύλληψης ομήρων στην Τρεμπ.

Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση υπάρχουν τουλάχιστον δύο νεκροί.

Λίγο νωρίτερα ένα μέλος των CRS τραυματίστηκε από πυροβολισμό στην Καρκασόν, περίπου 10 χλμ. από την Τρεμπ. Σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στην έρευνα την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, το αυτοκίνητο του άνδρα που τραυμάτισε τον έναν αστυνομικό βρέθηκε στον χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων του Τρεμπ.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν περικυκλώσει το κατάστημα Super U, ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter πως αξιωματούχοι ασφαλείας πραγματοποιούν επιχείρηση στο σουπερμάρκετ.

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp