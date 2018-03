Νεκρός είναι ο ένοπλος δράστης που κρατούσε ομήρους σε σουπερμάρκετ στην πόλη Τρεμπ, στη νότια Γαλλία.





Σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, έπειτα από έφοδο της αστυνομίας στο κατάστημα, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στην έρευνα. Το γεγονός επιβεβαίωσε και ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Κολόμπ.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε τρία ξεχωριστά περιστατικά, τα οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει στο σύνολό τους ως τρομοκρατική ενέργεια.

Ο δράστης φέρεται να είναι Μαροκινός, ο οποίος παρακολουθείτο από τις αρχές για τη μεταστροφή του στον ριζοσπαστικό ισλαμισμό, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή που πρόσκειται στην έρευνα.

EPA/Amenvals Nathalie

Πριν μπει στπ σουπερμάρκετ της πόλης Τρεμπ, στη νότια Γαλλία, και άρχισε να πυροβολεί, κρατώντας ομήρους, ο δράστης φέρεται επίσης να τραυμάτισε στον ώμο έναν αστυνομικό των CRS, την ώρα που βρισκόταν με συναδέλφους του στην κοντινή πόλη Καρκασόν λίγο νωρίτερα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στην έρευνα και τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, «ο ύποπτος έκλεψε αρχικά ένα αυτοκίνητο στην Καρκασόν σκοτώνοντας έναν επιβάτη και τραυματίζοντας τον οδηγό, πριν τραυματίσει στον ώμο έναν αστυνομικό των CRS κοντά στο στρατόπεδό του, όχι μακριά από το σημείο. Στη συνέχεια, σκότωσε άλλους δύο ανθρώπους κατά τη σύλληψη ομήρων σε σουπερμάρκετ στην Τρεμπ».

Ο δράστης φέρεται να δηλώνει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος. Ο τηλεοπτικός σταθμός BFM μετέδωσε, επικαλούμενος ανώνυμη πηγή, πως ο ένοπλος ζήτησε την απελευθέρωση του Σαλάχ Αμπντεσλάμ, κύριου επιζώντα υπόπτου για τις επιθέσεις στο Παρίσι που είχαν αποτέλεσμα τον θάνατο 130 ανθρώπων.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν από τις Βρυξέλλες χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική ενέργεια» ενώ το ίδιο υποστήριξε και ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλιπ.

France supermarket hostage situation: French President Emmanuel Macron says he will travel back from Brussels "in order to coordinate all the necessary measures" https://t.co/RxIXVmh0p6 pic.twitter.com/kpcLM2QYwd — CNN International (@cnni) March 23, 2018

Ο Φιλίπ είπε πως ένας αστυνομικός τραυματίστηκε αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Prise d’otages en cours à Trèbes : toutes les informations laissent à penser qu’il s’agirait d’un acte terroriste. J’écourte mon déplacement à Mulhouse pour rentrer à Paris. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) March 23, 2018

Εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν περικυκλώσει το κατάστημα Super U, ενώ στο σημείο μετέβησαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

⚠️ Intervention de police en cours à #Trèbes dans l'#Aude. La priorité est à l'intervention des forces de police et de secours. Plus d'informations à venir sur ce compte, ne diffusez pas de rumeurs ⬇️ pic.twitter.com/M2t4mLccG0 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) March 23, 2018

BREAKING: Hostages taken in armed siege in the south of #France after gunmen shoot at police at a supermarket. Hostage-taker allegedly claimed allegiance to #ISIS #Trebes pic.twitter.com/P7rA2XWyJp — Marco (WCN News) (@meteorologo777) March 23, 2018

Η αστυνομική ένωση UNSA ανέφερε επίσης στο Twitter πως βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση αφού νωρίτερα ένα άτομο πυροβόλησε εναντίον τεσσάρων αστυνομικών στην περιοχή της Καρκασόν τραυματίζοντας έναν από αυτούς.

Η αντιτρομοκρατική διεύθυνση της εισαγγελίας ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την έρευνα για τη σύλληψη ομήρων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο άνδρας «εισήλθε γύρω στις 11:15 στο σουπερμάρκετ Super U και ακούστηκαν πυροβολισμοί», σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στον φάκελο.

Ο δήμαρχος της πόλης Τρεμπ Ερίκ Μενασί δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό LCI πως ο άνδρας εισήλθε στο κατάστημα φωνάζοντας «Αλλάχου Ακμπάρ (Ο Θεός είναι μεγάλος), θα σας σκοτώσω όλους».

Μαρτυρία την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, αναφέρει επίσης ότι ο δράστης εισέβαλε στον χώρο οπλισμένος με μαχαίρια, πυροβόλο όπλο και χειροβομβίδες και φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ».

Ο Μενασί, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters, δήλωσε νωρίτερα ότι ο δράστης βρισκόταν μόνος με έναν αστυνομικό στο σουπερμάρκετ, καθώς όλοι οι άλλοι όμηροι είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

EPA/GUILLAUME HORCAJUELO