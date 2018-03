Οι βορειανατολικές ΗΠΑ ξύπνησαν σήμερα το πρωί «βυθισμένες» κάτω από το χιόνι, δεύτερη ημέρα της άνοιξης, ενώ τα ακραία καιρικά φαινόμενα που πλήττουν τη χώρα οδήγησαν στο κλείσιμο πολλών σχολείων και κυβερνητικών υπηρεσιών.

Στην περιοχή της Ουάσιγκτον, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το ύψος του χιονιού θα φθάσει μεταξύ 7-20 εκατοστών, στην τέταρτη κατά σειρά χειμερινή καταιγίδα στο βορειοανατολικό τμήμα σε διάστημα τριών εβδομάδων, την οποία οι επιστήμονες ονόμασαν καταιγίδα «Τόμπι».

Για την αποφυγή των μετακινήσεων, οι τοπικές αρχές σε πολλές κοινότητες αποφάσισαν το κλείσιμο των σχολικών συγκροτημάτων, όπως επίσης και της πλειονότητας των μουσείων στην Ουάσιγκτον και των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Fed, η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, βρίσκεται μεταξύ των οργανισμών που αποφάσισαν κατ' εξαίρεση να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους.

Το Κογκρέσο επίσης θα συνεχίσει τις εργασίες του παρά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι κοινοβουλευτικοί πρέπει εξάλλου να καταλήξουν πριν από το Σάββατο στις 00.00 τοπική ώρα (06.00 ώρα Ελλάδας) σε μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό του κράτους, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός νέου «shutdown», της μερικής αναστολής των υπηρεσιών της αμερικανικής διοίκησης ελλείψει χρημάτων.

Την ίδια ώρα, στους δρόμους έχουν βγει τα εκχιονιστικά μηχανήματα για να καθαρίσουν το χιόνι.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στις μετακινήσεις. Περισσότερες από 5.500 πτήσεις, που επρόκειτο να γίνουν σήμερα από και προς τα αμερικανικά αεροδρόμια, ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightRadar.

Συγκεκριμένα, ματαιώθηκε το 26% των πτήσεων από το αεροδρόμιο Dulles, κοντά στην Ουάσιγκτον και το 72% από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης La Guardia.

Την ίδια ώρα ο Λευκός Οίκος ακύρωσε όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ αυτών και τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

For the fourth time this month, a nor'easter is bringing heavy snow to parts of the mid-Atlantic and Northeast. Over 3,400 flights have been canceled in the Northeast today: https://t.co/DhR6hOSwTd pic.twitter.com/qjT8evo4Xa