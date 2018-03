Τρεις άνθρωποι, μεταξύ αυτών ο δράστης, τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε Λύκειο του Μέριλαντ, νοτιοανατολικά της αμερικανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Σεντ Μέρι στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι οι 3 τραυματίες, οι οποίοι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές εκκένωσαν το σχολικό συγκρότημα του Γκρέιτ Μιλς και αναφέρουν πως το επεισόδιο έχει πλέον «περιοριστεί».

Το γραφείο του σερίφη επιβεβαίωσε το επεισόδιο στο σχολείο και με μήνυμα στο Twitter κάλεσε τους γονείς να μην πλησιάζουν στο σχολικό συγκρότημα. Ομοσπονδιακοί πράκτορες του Γραφείου για τα Οινοπνευματώδη, τον Καπνό, τα Πυροβόλα Όπλα και τα Εκρηκτικά κατευθύνονται προς το σχολείο, ανακοινώθηκε από την εν λόγω ομοσπονδιακή υπηρεσία.

