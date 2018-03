Οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι αντάρτες σύμμαχοί τους εισέβαλαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στην κουρδική πόλη Αφρίν στη βορειοδυτική Συρία, ανακοίνωσε σήμερα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Αφρίν αποτελούσε στόχο επιχείρησης που εξαπέλυσε τον Ιανουάριο η Άγκυρα για να εκδιώξει από εκεί τους μαχητές της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), την οποία η Τουρκία θεωρεί τρομοκρατική.

«Οι τουρκικές δυνάμεις και οι Σύροι σύμμαχοί τους έθεσαν υπό τον έλεγχό τους πολλές συνοικίες και οι μάχες συνεχίζονται», στην Αφρίν, διευκρίνισε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Αμπντελραχμάν.

Oι πληροφορίες αναφέρουν που οι δυνάμεις εισέβαλαν στην πόλη από την ανατολική και τη δυτική πλευρά για να καταλάβουν τις γειτονιές του Ασφράφι και του Τζαμιλιγιέ.

Οι πολίτες που κρύβονται στα υπόγεια μέσα στην πόλη μπορούσαν να ακούσουν τις μάχες που μαίνονταν έξω και και οι άνθρωποι να φωνάζουν "ο Θεός είναι μεγάλος", δήλωσε ένας κάτοικος στην AFP.

Το Παρατηρητήριο λέει ότι περισσότεροι από 280 άμαχοι σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 20 Ιανουαρίου, αλλά η Άγκυρα αρνείται τους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα που πρέπει για να μην υπάρχουν στα θύματα άμαχοι.

Περισσότεροι από 200.000 πολίτες έχουν εγκαταλείψει την Αφρίν τις τελευταίες τρεις ημέρες, λέει το Παρατηρητήριο.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που μοιράζουν στα social media οι δυνάμεις εισβολής που υποστηρίζονται από την Τουρκία δείχνουν στρατό σε δρόμους και συλλήψεις.

Το Al Jazeera σημειώνει ωστόσο δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αυθεντικότητά του υλικού.

Τουρκικά μίντια μεταδίδουν πως ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, έσπευσε πριν από λίγο να δηλώσει ότι σήμερα, από τις 08.30, ώρα Τουρκίας, το κέντρο του Άφριν βρίσκεται υπό τον έλεγχό του.

«Το κέντρο της πόλης Αφρίν βρίσκεται "εντελώς υπό τον έλεγχο" των Σύρων ανταρτών που υποστηρίζει η Άγκυρα και ήδη έχουν υψωθεί τουρκικές σημαίες στην πόλη αυτή στη βορειοδυτική Συρία, η οποία αποτελούσε προπύργιο της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Μονάδες του Ελεύθερου Συριακού Στρατού, οι οποίες υποστηρίζονται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, έθεσαν εντελώς υπό τον έλεγχό τους το κέντρο της πόλης Αφρίν σήμερα το πρωί στις 08:30" (περίπου 07:30 ώρα Ελλάδος), είπε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ναρκών.

«Τώρα κυματίζει εκεί η τουρκική σημαία! Κυματίζει εκεί η σημαία του Ελεύθερου Συριακού Στρατού!», πρόσθεσε ο Ερντογάν.

Ο εκπρόσωπος του Ελεύθερου Συριακού Στρατού Μοχάμαντ αλ Χαμαντίν διευκρίνισε ότι οι αντάρτες έχουν ήδη θέσει υπό τον έλεγχό τους τμήματα της πόλης και ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν συναντήσει αντίσταση.

Η πόλη Αφρίν ήταν ο βασικός στόχος της επιχείρησης που εξαπέλυσε στις 20 Ιανουαρίου η Τουρκία κατά της κουρδικής πολιτοφυλακής Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) στη Συρία.

Η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική οργάνωση την πολιτοφυλακή αυτή, μολονότι οι Κούρδοι μαχητές υποστηρίζονται και εξοπλίζονται από την Ουάσινγκτον για την καταπολέμηση της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Παράλληλα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 1.500 Κούρδοι μαχητές έχουν χάσει τη ζωή τους από τις 20 Ιανουαρίου που άρχισε η επιχείρηση του τουρκικού στρατού κατά του θύλακα της Αφρίν, στη βορειοδυτική Συρία.

#Turkish army and allied Syrian rebels captured the city center of #Afrin from #YPG. It was a very fast offensive. pic.twitter.com/RNvU1QzKq9