Μετά τον οίκο Versace, ο ιταλικός οίκος μόδας Furla ανακοίνωσε επίσης πως δεν θα χρησιμοποιεί πλέον γούνα από ζώα, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων διάσημων brands που έχουν αναλάβει τη δέσμευση αυτή.

Ο οίκος δερματίνων ειδών Furla, του οποίου τα δερμάτινα είδη περιλαμβάνουν ενίοτε γούνινα μοτίφ, μαζί με την ανακοίνωση ότι θα καταργήσει την αληθινή γούνα από τον Νοέμβριο του 2018 άρχισε και εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό το hashtag #furlafurfree (Furla χωρίς γούνα).

A change for good. Starting from the Cruise 19 collection all the Furla products in both Women’s and Men’s collections will be #furlafurfree. Available in stores from November 2018. pic.twitter.com/uLbVc3iBHp