Μια εικοσάχρονη Αμερικανίδα καταδικάστηκε την Τετάρτη να εκτίσει έξι μήνες φυλάκιση διότι πυροβόλησε και σκότωσε τον Ιούνιο τον σύντροφό της, καθώς το ζευγάρι των νεαρών γονιών γύριζε ένα βίντεο που ήλπιζε πως θα το έκανε διάσημο στο Youtube.

Ο Πέδρο Ρουίς, ο οποίος κράταγε μπροστά στον κορμό του έναν τόμο εγκυκλοπαίδειας, σίγουρος πως το χοντρό βιβλίο μπορούσε να σταματήσει τις σφαίρες του ημιαυτόματου πιστολιού Desert Eagle που είχε δώσει στην κοπέλα του για να του ρίξει, πέθανε ακαριαία.

Ήταν 22 ετών.

Η Μοναλίσα Περέζ, έγκυος στο δεύτερο παιδί του ζευγαριού όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία, ομολόγησε την ενοχή της στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας τον Δεκέμβριο και δικαστής στη Μινεσότα της επέβαλε την Τετάρτη ποινή έξι μηνών φυλάκισης, που συνοδεύεται από τον όρο του δικαστικού ελέγχου της για δέκα χρόνια.

«Ο Πέδρο κι εγώ θα καταγράψουμε πιθανόν ένα από τα πιο επικίνδυνα βίντεο που έχουν γυριστεί ποτέ», είχε γράψει η νεαρή την ημέρα του δράματος στον λογαριασμό της στο Twitter. «ΔΙΚΗ ΤΟΥ ιδέα, όχι ΔΙΚΗ ΜΟΥ».

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever😳😳 HIS idea not MINE🙈