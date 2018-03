Την αποπομπή του Ρεξ Τίλερσον από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Twitter. Τον Τίλερσον θα αντικαταστήσει στο «τιμόνι» της αμερικανικής διπλωματίας, ο διευθυντής της CIA, Μάικ Πομπέο.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!