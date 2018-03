Βίαια επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων διαμαρτυρίας σε Βερολίνο και Ντίσελντορφ, στη Γερμανία, για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Άγκυρας εναντίον των Κούρδων στη βόρεια Συρία.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ (δυτική Γερμανία) κατά τη διάρκεια συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ φιλοκούρδων διαδηλωτών, Τούρκων που πραγματοποιούσαν αντιδιαδήλωση και των δυνάμεων ασφαλείας.

Αστυνομικοί απώθησαν το πλήθος κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού και στην κινητοποίηση των περίπου 150 ανθρώπων «τραυματίστηκαν αρκετοί» άνθρωποι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Κινητοποιήσεις υπέρ των Κούρδων και κατά των τουρκικών επιχειρήσεων στην Αφρίν πραγματοποιήθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Γερμανία.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από το Ντίσελντορφ διακρίνονται οι διαδηλωτές να κρατούν ένα πανό όπου αναγραφόταν το σύνθημα: «Η Αφρίν θα γίνει το Βιετνάμ μας. Θα νικήσουμε τον φασισμό».

Επίσης, περίπου 200 διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στη γερμανική πρωτεύουσα, κρατώντας κουρδικές σημαίες και φωνάζοντας «Αφρίν», το όνομα του κουρδικού θύλακα που στοχοθετείται από τις τουρκικές δυνάμεις.

Μια ομάδα διαδηλωτών άρχισε να πετάει πέτρες σε κτίριο στην περιοχή Κρόιτσμπεργκ του Βερολίνου, προφανώς ως αντίδραση για την προκλητική συμπεριφορά ενός από τους ενοίκους της πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη μιας κοντινής καφετέριας ο ένοικος του κτιρίου κρατούσε και ανέμιζε μια τουρκική σημαία, ενώ το πλήθος περνούσε από την περιοχή.

Δεκάδες αστυνομικοί των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών είχαν αναπτυχθεί στο σημείο και αρκετοί εξ αυτών όρμησαν εναντίον των διαδηλωτών, ακινητοποιώντας τουλάχιστον 3 στο οδόστρωμα και απομακρύνοντάς τους.

Προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημο απολογισμό για συλλήψεις ή τραυματισμούς.

Δημοσιογράφος ωστόσο του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa) μετέδωσε ότι είδε μια γυναίκα να κάθεται στο πεζοδρόμιο φέροντας τραύμα στο κεφάλι.

Πορεία με τη συμμετοχή περίπου 400 διαδηλωτών πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ και στο Αμβούργο, στη βόρεια Γερμανία, έξω από το ρωσικό και τουρκικό γενικό προξενείο, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές πέταξαν πέτρες εναντίον των δύο κτιρίων, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Προβλήματα στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στο Μάντσεστερ

Activists in Manchester, England block all trains leaving Piccadilly station in protest at Turkey's war on Afrin which is reaching a critical juncture.



Manchester was hit by an ISIS attack last May and the people of Manchester know well the links between Turkey and ISIS. pic.twitter.com/dSiJxVyALT