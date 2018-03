Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός, Jo Min-ki, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε τουλάχιστον οκτώ άτομα, βρέθηκε κρεμασμένος σε μία αποθήκη του κτιρίου όπου ζούσε στη Σεούλ, σύμφωνα αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap.

Τα περισσότερα θύματα του ήταν φοιτήτριες της δραματικής σχολής σε ένα επαρχιακό πανεπιστήμιο όπου δίδασκε τα τελευταία χρόνια.

Ο 52χρονος έχασε τη θέση του καθηγητή με την αποκάλυψη του σκανδάλου.

Ο Jo είχε εμφανιστεί σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου δικαστικού δράματος «The Attorney».

Την επόμενη εβδομάδα επρόκειτο να ανακριθεί από τις αρχές για τις εις βάρος του καταγγελίες.

Αρχικά ο ίδιος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή, όμως στις 27 Φεβρουαρίου δημοσίευσε δήλωση με την οποία ζήτησε συγνώμη στους κατηγορούμενους.

«Όλα είναι δικό μου λάθος και είμαι αυτός που πρέπει να κατηγορηθεί. Ζητώ συγνώμη από όλα τα θύματα για τον πόνο που τους προκάλεσα, και από εδώ και πέρα, δεν θα αποφύγω τις κοινωνικές και νομικές συνέπειες των λαθών μου» είχε αναφέρει στη δήλωση.

Το κίνημα #MeToo έχει κερδίσει έδαφος στη Νότια Κορέα, με κατηγορίες κακοποίησης να έχουν έρθει στο φως για αρκετούς επιφανείς άντρες στην πολιτική και την τέχνη.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο επαρχιακός κυβερνήτης και πρώην προεδρικός υποψήφιος, Ahn Hee-jung, παραιτήθηκε, όταν μία γυναίκα τον κατηγόρησε ότι την είχε βιάσει επανειλημμένα.

Επιπλέον, δύο ηθοποιοί, οι Oh Dal-su και Choi Il-hwan, αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή τους σε sequel της κινηματογραφικής επιτυχίας «Along With The Gods: The Two Worlds», μετά από κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης.

Και οι δύο ηθοποιοί αρχικά αρνήθηκαν τις κατηγορίες, όμως αργότερα απολογήθηκαν δημόσια για τις πράξεις τους, με τον Choi να ανακοινώνει ότι αποσύρεται από την ηθοποιία.

Οι γυναίκες στη Νότια Κορέα ήταν για καιρό διστακτικές να υποβάλλουν καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, λόγω φόβων για δημόσια διαπόμπευση ή εκφοβισμό.

Όμως μία εισαγγελέας στη Σεούλ τον Ιανουάριο έκανε μία τολμηρή κίνηση, μιλώντας ζωντανά στην τηλεόραση για την σεξουαλική κακοποίησή της από ανώτερο, πυροδοτώντας ένα κύμα κατηγοριών.

Με πληροφορίες από Guardian