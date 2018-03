Τραγωδία στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, όπου δύο παιδιά σκοτώθηκαν όταν τα χτύπησε αυτοκίνητο.

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ, στο πάρκο Slope, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο παιδιά και να τραυματιστούν τουλάχιστον ακόμη τρία άτομα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Νew York Daily News, μαζί με τα δύο παιδιά ήταν και μια γυναίκα, μάλλον η μητέρα τους, η οποία τραυματίστηκε, ενώ από το περιστατικό τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα.

you can see crumpled stroller there pic.twitter.com/WzUet4asRp